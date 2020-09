ATS: Pudedesigner anbefaler sociale bobler fra Dom Perignon

Pudedesigner Nelly Rosenblad Dedenroth, Skovshoved:

Jeg hørte forleden en fra sundhedsmyndighederne opfordre befolkningen til at samles om sociale bobler. Her kan jeg klart anbefale Dom Perignon Vintage fra 2010. Den skaber altid god stemning. Og det har vi så sandelig brug for i disse tider, hvor hubertusjagten er aflyst, og hvor jeg har måttet bede Charlottenlund Pelsopbevaring undersøge, om der er coronavirus i min mink.

Jeg takker min skaber for, at min afdøde mand, Ernst Guffelborg Dedenroth, slap for at opleve coronaplagen. Når jeg tænker på, hvor forfærdeligt det var for ham, da han blev ramt af podagra, og lægerne ikke kunne finde ud af, om lidelsen skyldtes vin eller skaldyr. Det ødelagde mange gode selskaber for ham. Dertil kom, at det gjorde afsindig ondt i hans storetå, når han sparkede til tyendet. Men han bed det i sig, tapper som han var, for han ville ikke finde sig i noget.