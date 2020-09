ATS: Mette F. kræver, at unge sover med hænderne over dynen

Statsminister Mette Frederiksen bebuder nu flere indgreb, der skal få de unge til at forstå alvoren af covid-19.

»Vi har allerede bedt dem om at gå i seng klokken 22, men det er åbenbart ikke nok. Derfor vil vi nu også stille krav om, at de altid sover med hænderne oven på dynen. Det sker i bestræbelserne på at undgå selvbesmittelse«, siger statsministeren.

Morten Messershit, er det rigtigt, at du går med planer om at blive formand for Dansk Affolkeparti?