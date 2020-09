ATS: Politihund på coronapatrulje skaber orden ved flaskeautomat

Politirapport fra Pandrup Politikreds v/ landbetjent A. Svendsen

09.27: Tre personer, som stod i kø til Homokøbmandens flaskeautomat, holdt ikke de anbefalede 2 meters indbyrdes afstand. De pgl. blev via megafon bedt om at sprede sig, imens Rollo gav hals for at understrege alvoren.

11.17: Ved kontrol i rutebilen til Aabybro antraf vi 2 passagerer, som ikke bar mundbind. Den ene forklarede, at hun havde været nødt til at bruge sit mundbind som hårnet, da hun skulle hurtigt ud ad døren, mens den anden henviste til, at hun ikke kunne holde ud at gå med mundbind, fordi hun havde frygtelig dårlig ånde. Det sidste viste sig at være helt korrekt, og pgl. slap derfor med en advarsel, mens hende med mundbindet i håret fik en bøde for overtrædelse af coronareglerne.