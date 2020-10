ATS: Jordskælv fik følger for fløjtespiller i Thylejren

Jordskælvet ud for Thy forleden har krævet et enkelt offer. Det drejer sig om den 57-årige fløjtespiller og alternativ behandler Herbert Marianne, kaldet Tandfeen, der på grund af rystelserne faldt ned fra det træ i Thylejren, hvor han opholdt sig i protest mod coronaen.

Tandfeen, der har fået navnet grundet en problematisk undermund, havde den teori, at coronaen ville gå i sig selv, hvis alle satte sig op i træerne og spillede fløjte. Han fik dog ingen af sine bofæller i lejren med på ideen og endte altså efter 23 uger i træet med at falde ned. Tandfeen landede i en brændestabel og brækkede sin højre arm, hvilket gør ham ude af stand til at spille fløjte foreløbig. En tilstand, som ingen af de øvrige beboere i Thylejren tilsyneladende begræder. Flere af dem glæder sig i øvrigt – som overbeviste frugtar-veganere, der udelukkende spiser nedfaldsfrugt – over, at rystelserne har skabt en ekstraordinær god høst.

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, der for nylig har tjent 11 millioner kroner på en smart bolighandel, erklærer, at han ikke længere vil spekulere i boliger.