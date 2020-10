ATS: Storryger kom til at antænde sit mundbind

Karl Halvtag, talsmand for stamgæsterne på bodega Den Gule Negl:

Det kan godt være, at coronaen er farlig, men har de høje herrer inde i børnehaven på Christiansborg tænkt på, hvor farligt det er med alle de distraktioner, som at de påfører almindelige borgere med deres sprit og mundbind?

He… hrrrr… hraaaark… her den anden dag var det tæt på, at vi skulle have fat i brandvæsenet, ved det at Hugo kom til at sætte ild til sit mundbind! Ja, nu skal man jo sataned’me have mundbind på, hver gang man rejser sig op og skal ud at pisse eller sætte noget vrikmusik på jukeboksen, og så er det jo smartest at have det hængende omkring halsen, når man sidder ned, så man hurtigt kan tage det på.