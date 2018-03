Dreaming Murakami

Det kan virke en smule mærkeligt, at hver ottende dansker har svært ved at overkomme en almindelig hverdag, når vi bor i verdens tredjelykkeligste land. Men det er der ifølge analytiker ved Institut for Lykkeforskning Michael Birkjær en god forklaring på.

»Lykkerangeringer er en relativ størrelse. Hvis danskerne er ulykkelige, men resten af verden er endnu mere ulykkelige, vil vi stadig være de lykkeligste. Vi er rigtig dygtige til at producere gode liv, og gruppen af mennesker, der mistrives, er mindre, end den er i mange andre lande. Men det må ikke skygge for, at vi har den her negative udvikling. Det kan være svært at fortælle begge historier på én gang, for hvis man maler fanden på væggen, misser man også historien om, at vi stadig klarer os bedre end så mange andre og omvendt«.

»Man har i hvert fald ikke været opmærksom på uligheden i livskvalitet. Det er et nyt begreb, som man er begyndt at orientere sig imod, fordi man har kunnet se udviklingen. Særligt i USA, hvor man er blevet rigere og mere ulykkelige over de seneste ti år. Den danske situation minder lidt om den. Måske ikke i så voldsom grad, men voldsomt nok til, at vi bliver nødt til at tage højde for problemet«.

»Både og. Vi mener ikke nødvendigvis, at vi skal droppe økonomiske vækstmål og erstatte dem med lykkemål. Vi adresserer blot bnp-vækstens utilstrækkelighed til alene at skulle sikre flere gode liv. Hvis vi bliver rigere i Danmark, garanterer det på ingen måde, at vi også kommer til at trives mere«.