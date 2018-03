Fakta Instruktør: Frederik Sølberg Land: Danmark, Belgien Tid: 70 min

Der bor 26 mennesker i Doel, og de har ikke tænkt sig at flytte nogen steder. Heller ikke selvom alle andre har travlt med at fortælle dem, hvor håbløs deres elskede spøgelsesby er: Vandaliseret, forfalden og et ironisk rejsemål for urban explorers, bilnørder og hollandske techno ravere.

Doel er klemt inde mellem en industrihavn og et atomkraftværk, og siden 1960'erne har regeringen villet jævne byen med jorden for at skaffe plads til en containerpark i globaliseringens navn. Alligevel giver de sidste indbyggere ikke op.