The Return

Fakta Instruktør: Maelene Choi Land: Danmark Tid: 84 min

To dansk-koreanske unge vender for første gang tilbage til det land, de er født i. Karoline og Thomas blev adopteret til Danmark som små, men vender nu tilbage til Seoul for at opsøge deres rødder - og måske deres biologiske familier. Hvis de altså kan finde dem.

Et møde med en anden kultur, der både er fremmed og en del af deres personlige historie, og en erfaring, som filmskaberen Malene Choi Jensen deler. Små doser af diskret iscenesættelse bringer dem på en følelsesfuld rejse ind i det ukendte, hvor de to må konfrontere sig selv og deres egen identitet på ny. En film, der rammer én lige i hjertet.