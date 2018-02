Slut med historisk billige boliglån Efter knap 10 års rentefest skal danskerne vænne sig til, at boliglånene nu bliver dyrere. Et sundhedstegn, siger eksperter.

Set fra køkkenbordet i ejerlejligheden eller i parcelhuset er det her en rigtig dårlig nyhed.

For det er slut med den rentefest, der har præget boligmarkedet, siden finanskrisen ophørte i 2008 – og gjort det muligt for boligejere at låne penge til rekordlave eller ligefrem negative renter i et marked, som er helt ude af balance.

Nu kravler renterne op igen, ikke i turbotempo, ikke dramatisk, men opad. Sådan lyder meldingen fra en række af landets førende finansielle eksperter.

så vidt vi kan vurdere, vil det stadig være ekstremt billigt at låne penge til boligen, så langt øjet rækker Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit.

»Vi skal vænne os til, at renterne skal være noget højere end de absurditeter, vi har set i de forløbne år«, siger Jesper Rangvid, professor i finansiering på CBS.

»Og heldigvis for det, vil jeg godt tilføje. For det er altså et sundhedstegn, at renten stiger. Det betyder, at vi omsider er sluppet ud af finanskrisens lange skygge og kan begynde at se en mere normal økonomisk virkelighed i øjnene«, siger Rangvid, der skønner, at lånerenten på længere sigt vil finde et mere normalt leje på 3-4 procent. Bevægelsen er allerede i gang. For der har være relativt markante rentestigninger på flere lånetyper i årets første måned, fortæller Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit:

»Vi kommer helt sikkert til at se fortsatte rentestigninger, men det er vigtigt at understrege, at så vidt vi kan vurdere, vil det stadig være ekstremt billigt at låne penge til boligen, så langt øjet rækker«.

Men Jeppe Borre understreger, at ingen tør spå skråsikkert om renteudviklingen.

Boligmarkedet er under pres. Og det pres bliver yderligere forstærket, når det bliver dyrere at låne penge Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i BRFkredit.

De sidste dages uro på verdens aktiemarkeder viser med al ønskelig tydelighed, hvor hurtigt aktiekurser og rentesatser kan gå i hysterisk selvsving, når økonomiske nøgletal overrasker.

Skal man følge den boligøkonomiske logik, vil højere renter og dyrere boliglån gøre det vanskeligere for boligejerne at sælge huset eller ejerlejligheden.

Og noget kunne tyde på, at boligejerne også skal indstille sig på, at prisfesten er ved at klinge ud. Danmarks Statistik fremlagde i går nye tal for udviklingen i ejendomspriserne, som viser, at både huse og ejerlejligheder er faldet i pris.

»Boligmarkedet er under pres. Og det pres bliver yderligere forstærket, når det bliver dyrere at låne penge«, siger Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i BRFkredit.

»Priserne på ejerlejligheder i København og Aarhus er steget kraftigt. Og her vil jeg ikke udelukke, at vi kan komme til at se pludselige og måske endda voldsomme dyk i priserne, sådan som vi har set det i store norske og svenske byer«.

Mikkel Høegh peger også på de nye låneregler, der med virkning fra årsskiftet begrænser boligejernes muligheder for at optage risikable boliglån. Det kan være med til at presse priserne.

»Men det bliver slet ikke i de takter, vi har set hidtil«, siger Nordeas boligøkonom og chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann og tilføjer: »Vi er enige i, at vi kommer til at se forsigtigt stigende renter, og at vi nok har lagt de lave renterekorder bag os. Men vi tror ikke på, at det trækker tæppet væk under boligmarkedet«.

Spørgsmålet er så, hvad boligejerne skal gøre for at forberede sig på de nye tider med højere renter og dyrere lån. Jesper Rangvid skal lige tænke:

»Mit råd er, at man som boligejer lader være med at tro, at de her lave renter overlever, det gør de ikke. Og så skal man overveje nøje, om man har luft nok i økonomien til at klare nogle dyrere boliglån. Er du i tvivl eller er du nevøs, er det måske nu, du skal få lagt lånene om til noget mere sikkert og fastforrentet«.