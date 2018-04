Kollektivister mod kapitalister: Andelsboligforeninger står over for en hård prøve Når muligheden for at omdanne en andelsboligforening til en grundejerforening melder sig, kan det resultere i en intern kamp i andelsforeningerne, hvor den ideologiske andelstanke står over for en solid økonomisk gevinst. Den 24. marts stemmer beboerne i Grøndalsvænge.

At gå en tur ned ad Ferskenvej, Vindruevej, og resten af Grøndalsvænge er som en rejse tilbage i tiden. Tilbage til dengang, hvor børn legede i gaden, hvor naboer kom hinanden ved og vidste, hvem der boede bag de forskellige ligusterhække og hvidmalede stakitter.

Forstadsdrømmen lever, og så endda ganske få kilometer fra Rådhuspladsen i København og byens larm og trommerom.

På turen rundt i Grøndalsvænge-kvarteret støder vi på William Humble, en ældre herre, der kommer gående med en fyldt Irma-stofpose i hånden. Posen matcher hans beigefarvede kasket og tilsvarende polo, som er stoppet ned i bukserne. Han har boet i Grøndalsvænge det meste af sit liv. Hans datter bor her også. I morgen skal beboerne stemme om, hvorvidt de skal omdanne sig til en ejerforening. William Humble håber på, at forslaget bliver nedstemt.

»Vi har et sammenhold, en madklub og en vinklub, og vi har det hyggeligt. Det kan man også have i en ejerforening, men det er principielt. Jeg er vokset op i en andelsforening, og det skal det blive ved med at være«, siger han og fortsætter:

»Det er dyrere at bo her som ejer, fordi man skal betale mere i ejerskat. Vi kan lige så godt bo billigt og godt«.

Ved nabogrunden går en beboer rundt og fejer fortovet. Han ønsker ikke at udtale sig til pressen, men efter at have hørt William Humble, kan han alligevel ikke dy sig for at sige sin mening.

»I 2004 betalte vi en masse penge for at få forlænget hjemfaldsretten, men så fik vi tilbud om at købe grundene. Hvis vi nu lejede grundene, var det helt naturligt, at det var andelsboliger, men når vi faktisk ejer grundene, er det da ulogisk, at vi ikke må sælge dem til markedsprisen. Ejerboligerne på den anden side af vejen koster 5-6 millioner kroner, og det er da underligt, at vores ikke engang koster det halve«, fortæller han.

»Har du hørt det?«, råber William til en forbipasserende genbo, der går tur med hunden.

»Han vil lave det om til ejerforening! Det er ham, vi skal skubbe til!«, råber han grinende.

Konflikten med kommunen

Landet rundt har andelsboligforeninger haft lignende diskussioner. Debatten blev kickstartet i marts, da erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fortalte, at han ville gå videre med et udvalg under Erhvervsstyrelsens anbefaling om at give 13.300 andelsboliger muligheden for at omdanne sig til ejerboliger.

Grøndalsvænge er ikke direkte involveret i regeringens forslag, da det kun gælder boliger opført efter 1966, men foreningen har flere gange været tæt på at miste deres status som andelsforening.

Foreningen gjorde sig bemærket i 2015, da de vandt en stor sejr over Københavns Kommune. Statsforvaltningen underkendte en 100 år gammel servitut, der betød, at ejerne ikke kunne tjene penge på videresalg. Dermed kunne beboerne lægge næsten 400 millioner kroner til den samlede værdi af grundene. Foreningens beboere stod sammen og kæmpede for deres ret som andelshavere, og efter en halvandet år lang kamp gav det pote.

Det blev fejret med fadøl og fællessang, og ser man billeder og tv-indslag fra dagen, ligner det en sejr for fællesskabet og den moderne andelstankegang.

Men faktisk stemte beboerne allerede i 2011 om, hvorvidt de skulle omdanne sig til en ejerforening.

Dengang vandt kollektivisterne. I løbet af det sidste år har en arbejdsgruppe blandt beboerne udarbejdet en rapport med fordele og ulemper, og nu rejses spørgsmålet altså igen.

Kim Erdmann, der er næstformand i foreningens bestyrelse, fortæller, at rapporten konkluderer, at boligernes markedsværdi vil stige mellem 1 og 2 millioner kroner, hvis de sælges som ejerbolig.

På den anden side vil det være betydeligt dyrere at bo i boligen på grund af ejerskatter. Han understreger dog, at det ikke kun er kapitaliseringen, der spiller ind, når beslutningen skal tages.

»Hele det her for og imod bunder for nogle i ideologi og for andre i økonomi. Vi snakker meget om den økonomiske gevinst, men det kan også være langsigtede betragtninger om, at de, der ønsker at være ejere, tror på, at de bedre kan skabe økonomisk rum til at bevare og vedligeholde husene på sigt som ejere end som andelshavere«, siger han, men medgiver dog, at situationen kan skabe konflikter.