Første husejere kan nu tjekke data bag nye ejendomsvurderinger

Det har været længe undervejs, men nu kommer de første nye ejendomsvurderinger ud til danskerne. I 2011 blev ejendomsvurderingerne fastfrosset, da det gamle system var fejlbehæftet. Det betød, at mange havde betalt for meget i skat. Siden er de nye ejendomsvurderinger flere gange blevet udskudt. Men onsdag er det nye system altså taget i brug.

I første omgang får 50.000 ejere af parcel- eller rækkehuse tilsendt en såkaldt deklaration, oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Den viser de data, som ligger til grund for vurderingen. De kan derefter tage kontakt, hvis de mener, der er fejl, inden den endelige vurdering udsendes. Det ventes at ske i midten af oktober.

»Alle har arbejdet målrettet mod, at vi nu kan gå i gang med udsendelsen af de første nye vurderinger«, siger direktør Poul Taankvist.

»I første omgang sender vi 50.000 vurderinger ud for at få vigtig læring og erfaringer med borgernes reaktioner og brugen af det nye system, så vi står så godt som muligt, når vi fortsætter udsendelsen af den næste bølge vurderinger efter årsskiftet«, lyder det i meddelelsen.

Boligejere har 14 mia. kr. til gode

Det er nyt, at boligejerne selv kan tjekke data for den enkelte bolig. De nye vurderinger foretages ud fra flere data end tidligere, og der er også indført et forsigtighedsprincip i vurderingerne. Det betyder, at det beløb, boligejere skal betale skat af, sættes 20 procent lavere end vurderingen.

De kommende vurderinger skal udløse en større tilbagebetaling på samlet 14 milliarder kroner til boligejere, der har betalt for meget i boligskat. Som boligejer betaler man to typer af skat af sin ejendom: ejendomsværdiskat og grundskyld. Der bliver både lavet en offentlig ejendomsvurdering og en offentlig grundvurdering af boligen for at fastsætte de værdier, man skal betale skat af. Der vil ikke blive opkrævet ekstra skat med tilbagevirkende kraft, hvis man har betalt boligskat af en for lav værdi.

ritzau