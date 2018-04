'Synde-skat' virker: Forskning og mit amokkøb i 'slikflyet' og nærighed i biografen dokumenterer det

Jeg kan lige så godt sige det, som det er.

Når jeg kører familien ad E4 op gennem Skåne, ser vi virkelig frem til Fagerhult og ’godisflyget’ – et sukkermekka af en slikbutik på en rasteplads ved motorvejen.

Det er ikke et egentligt fly, men konstrueret, så alle med hang og trang til sukker tror, at de køber ’løsgodis’ i et rigtigt fly. Eller hamstrer, hvilket egentlig er det rigtige ord.

Forebyggelse Ikkesmitsommme sygdomme er den primære årsag til for tidlig død i det meste af verden. Livsstilen er central.Lavindkomstgrupper har i de fleste samfund en uforholdsmæssigt stor andel af dødsfald, der kan forebygges ved hjælp af ændret livsstil.

En særlig taskforce konkluderer i fem analyser i The Lancet blandt andet, at øgede skatter og afgifter spiller en afgørende rolle for sundere kostvaner og livsstil.

Afgifter har særlig god effekt ved tobak, skadeligt alkoholforbrug og fedme. Vis mere

For det farverige sukker koster 4,90 svenske kroner – 3,50 danske – for 100 gram. Sidst brugte vi langt over 200 kroner, og kalorierne var væk på forbandet kort tid.

Omvendt bliver metalskeen kun sporadisk brugt, når jeg står i biografens slikafdeling. Det plager mig at betale ofte over 16 kroner for 100 gram sukker.

I min verden er der en direkte sammenhæng mellem pris og mit forbrug. Det er jo ikke raketvidenskab, at pris påvirker.

Det ved man i Norge, hvor sølle tre procent af de unge nu ryger, fordi en pakke smøger er steget til 90 kroner – cirka dobbelt så meget som i Danmark, hvor 16 procent af de danske unge ryger dagligt. Igen: tæt sammenhæng mellem pris og forbrug.

Højere pris giver mindre forbrug

Når jeg fremhæver almenmenneskelig købmandslogik, skyldes det, at forskere i fem artikler i det velansete videnskabelige tidsskrift The Lancet i sidste uge præsenterede analyser, der fastslår, at jo højere priser, desto lavere forbrug af alkohol, tobak og usunde fødevarer. Præcis som min adfærd i godisflyget og biografen.

Forskerteamet fastslår, at den billigste og mest effektive vej til sundere befolkninger rundt om i verden er det reguleringsværktøj, som mange politikere har det så svært med.

Årtiers sundhedskampagner kan ikke hamle op med vores lyst til roulader til fem kroner i Netto.

Forskerne mener, at skatter er et »alt for lidt brugt instrument« til at forebygge for tidlige dødsfald og en række sygdomme som kræft, type 2-diabetes og hjerte-kar-lidelser.

Teamet har i samarbejde med verdenssundhedsorganisationen WHO udarbejdet de grundige analyser til The Lancet, så der kan skabes »evidens, som skal motivere til handling« globalt. Fokus har været økonomi og kroniske sygdomme.

Årsagen til arbejdet er lige så indlysende, som den er deprimerende. I eksempelvis USA taler fagfolk i disse år om, at nutidens amerikanske børn ikke skal forvente at opnå en højere alder end deres forældre samlet set.

Det har ellers i generationer været en naturlov, at vi konstant bliver ældre. Middellevetiden stagnerer blandt andet på grund af den amerikanske fedmeepidemi, som er den udløsende faktor bag en række dødbringende sygdomme.