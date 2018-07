Uddannelsesanalyse: Velkommen til uddannelser i rivende udvikling

Har du mødt Bo, Christina og Trine?

De er blandt de tusindvis af ansøgere, som i nat har fået besked på, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt.

Bo, Christina og Trine håber på at blive henholdsvis lærer, optiker og retoriker. Som du kan læse på Politiken.dk, eller i gårsdagens avis, har de tænkt sig godt om, før de søgte. De har gjort sig erfaringer og er villige til at flytte for at komme ind på den rigtige uddannelse.

I samlet flok gør de nogle af de mange fordomme om studieansøgere til skamme. De kommende studerende er en påmindelse om, hvor mange ressourcer Danmark rummer blandt de nye generationer på arbejdsmarkedet.

Bo, Christina og Trine kan lige så godt vænne sig til, at de starter på uddannelser i rivende udvikling. Uddannelser, som sikkert vil blive lavet om indtil flere gange, før de er færdige.

Tag bare de seneste fem år. I 2013 blev fremdriftsreformen vedtaget. Vi har endnu til gode at se alle konsekvenser. I 2014 kom aftalen om dimensionering af uddannelser, der nedlagde studiepladser på fag, hvor der venter en arbejdsløshedskø efter uddannelsen. I 2016 blev der loft over uddannelser, så studerende først efter seks år kan tage endnu en uddannelse på samme niveau. Og i 2017 kom et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, som blandt andet går ud på at belønne kvalitet. Læg dertil, at videregående uddannelser har udviklet sig fra noget til de få til nu at være noget, som hver anden kan opnå.

Forpustet?

Det er ikke så underligt. Det er uddannelserne også, og det sætter selvfølgelig sit præg på den virkelighed Bo, Christina, Trine og alle de andre nye studerende møder, når tømmermændene fra rusturen er dampet af, og hverdagen begynder. For ud over de mange ændringer fra oven kommer ændringer på fagene, i studieordninger og fagpakker. I lyset af de mange forandringer, som er i gang, er så er der vel dømt reformpause?

Glem det. For flere af reformerne har virket stik mod hensigten og vil formentlig blive lavet om.

Ingen pause

Det gælder for eksempel reglen om, at studieansøgere kan gange deres karaktergennemsnit med 1,08, hvis de starter, højst to år, efter de fik studenterhuen på. Det har et flertal på Christiansborg bebudet bliver lavet om efter sommerferien.

Eller tag loftet over dobbeltuddannelser. Allerede da det blev indført, udtalte daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) på de indre linjer, at han var lodret imod. Så meget desto mere mærkeligt, at han stod i spidsen for at gennemføre det.

Udviklingen siden har givet ham og andre kritikere ret. Loftet har gjort studieansøgere mere usikre på deres valg og har, som det aktuelle optag også viser, betydet, at flere udskyder deres studievalg endnu et år for at undgå at vælge om. Med andre ord har uddannelsesloftet virket stik mod hensigten om at få studerende hurtigere i gang med og gennem uddannelsen.

Desuden melder flere i uddannelsessektoren om større frafald, fordi studerende stopper før sidste eksamen, så de kan nå at starte på en ny uddannelse, inden fælden klapper. Alt sammen forhold, som politikerne blev advaret mod, før de vedtog loftet. Derfor er få i tvivl om, at det bliver lavet om. Spørgsmålet er ikke, om det sker, men snarere hvornår.

Det samme gælder endnu en bebudet reform af reglerne for statens uddannelsesstøtte – altså de penge Bo, Christina og Trine skal leve for. Om der kan findes flertal for en reform af uddannelsesstøtten på denne side af et valg, er tvivlsomt. Men det kommer ikke til gå stille af. Så velkommen til Bo, Christina og Trine og alle andre til en fantastisk studietid. Det bliver garanteret ikke kedeligt.