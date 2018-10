Analyse: Danmark går mere i krig og vælger oftere side Danmark vælger i højere grad end tidligere side i militære konflikter frem for at handle som repræsentant for hele det internationale samfund.

FOR ABONNENTER I denne måned er det 20 år siden, Folketinget besluttede at stille danske F-16-fly til rådighed for en Nato-aktion over det vestlige Balkan. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind