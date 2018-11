Analyse: Har USA og Kina kurs mod en ny kold krig? Forholdet mellem Beijing og Washington er under nedsmeltning.

»Kina ønsker intet andet end at skubbe USA ud af det vestlige Stillehav og forhindre os i at komme vores allierede til undsætning. [...] Vi vil ikke lade os intimidere; vi vil ikke vakle«.

Budskabet blev leveret i sidste måned af USA’s vicepræsident Mike Pence, som i en stærkt omdiskuteret tale på Hudson Institute gik i rette med Kinas ’aggressioner’, ’tvang’ og ’undertrykkelse’.



Siden Hudson-talen har toneangivende kommentatorer i de internationale medier advaret om, at USA og Kina er ved at geråde sig ud i en ny kold krig. Og i sidste uge skabte Singapores premierminister overskrifter med en udtalelse om, at det måske snart kan blive nødvendigt »at vælge side« i den hastigt eskalerende stormagtskonflikt.

Rigtigt er det, at forholdet mellem Beijing og Washington er under nedsmeltning.

Trump-administrationens fortsatte handelskrig mod Kina er det tydeligste symptom på forholdets kritiske tilstand, og diagnosen giver bestemt ikke udsigt til snarlig bedring.

Det skyldes først og fremmest, at USA’s mangeårige gigantiske handelsunderskud over for Kina (på 335 mia. dollars i 2017) nu kobles direkte til Kinas opstigning som den eneste stormagt, der for alvor vil kunne udfordre USA’s dominerende magtposition på den internationale scene i de kommende årtier.

Samtidig har den mere selvhævdende og magtfuldkomne ledelsesstil under Kinas præsident Xi Jinping endegyldigt bortmanet enhver illusion om, at Kina hen ad vejen ville slå ind på en mere liberalt sindet politisk reformkurs.

Således har der i dag indfundet sig en bred tværpolitisk opbakning i Washington til en langt mere konfrontatorisk kurs over for Kina. Ud over handelskrigen er der talrige andre indikationer på, at USA-Kina-forholdet er blevet mere konfrontatorisk.

USA’s nationale forsvarsstrategi fra tidligere i år kategoriserer Kina som en »revisionistisk stat«. Kinas fortsatte militarisering af sine kunstige øer i Det Sydkinesiske Hav fik i maj måned Det Hvide Hus til at advare om »kort- og langsigtede konsekvenser«. Pentagon har udvidet flådepatruljeringen i Det Sydkinesiske Hav (de såkaldte Freedom of Navigation Operations), hvilket for nyligt var uhyre tæt på at føre til en kollision mellem et amerikansk og et kinesisk krigsskib.

Kongressen vedtog i februar The Taiwan Travel Act for at styrke forbindelserne mellem USA og Taiwan, mens Trump-administrationen i september godkendte en våbensalgspakke til østaten, som Beijing betragter som en »udbryderrepublik«.

Stormagtsrivaliseringen mellem Washington og Beijing vil efter alt at dømme definere det internationale politiske landskab i de kommende årtier

Den såkaldte ’omfattende dialog’ mellem Washington og Beijing inden for sikkerhed, økonomi, cyber og kultur - introduceret sidste år af Trump og Xi - er reelt blevet skrinlagt efter diverse aflysninger af planlagte møder de seneste måneder.

Hertil kommer, at USA og Kina ikke længere kan enes om håndteringen af væsentlige globale udfordringer såsom kampen mod klimaforandringer og spredningen af masseødelæggelsesvåben (f. eks. Irans og Nordkoreas atomvåbenprogrammer).

Efterhånden er det kun de sammenvævede økonomier, der knytter USA og Kina sammen. Imidlertid vil også disse bånd gradvist blive tyndslidte, hvis Trump-administrationen viderefører handelskrigen.