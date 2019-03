Forskere om #MeToo-dækningen i Danmark og Sverige: Svenskerne tog problemet alvorligt, mens danskerne ville kunne give et uskyldigt klap i numsen

Der var stor forskel på Sverige og Danmarks dækning af #MeToo. I Danmark handlede det om krænkelseskultur og folkedomstole, i Sverige blev det til en debat om ligestillingsproblemer på et strukturelt niveau og et politisk anliggende.

Da #MeToo i oktober 2017 brød igennem i Hollywood med massive beskyldninger om seksuelle krænkelser i filmbranchen, spredte hashtagget sig som en steppebrand til resten af verden. Over blot et par uger udviklede #MeToo sig til en social bevægelse, der også fyldte godt i nyhedsbilledet.

Men selv om den globale bevægelse landede samtidig i Danmark og Sverige, udspillede debatten i medierne sig meget forskelligt. I Danmark var dækningen meget mere negativ end i vores naboland, viser vores analyse af de første ugers dækning af #MeToo i de landsdækkende danske og svenske dagblade.

Svenske medier beskriver #metoo med termer som ’en revolution’, en ’folkebevægelse’, en ’rambuk i tavshedskulturen’, en ’lavine’, et ’paradigmeskifte’, og der refereres til et før og et efter #metoo

Udover at #MeToo i Sverige fik ca. fire gange så meget opmærksomhed i de største dagblade, blev #MeToo behandlet som en nyhedshistorie i Sverige, imens man i Danmark fremfor alt skrev om emnet på kultur- og opinionssiderne. Altså blev #MeToo i Danmark præsenteret som noget, man kan have forskellige holdninger til og ikke som et strukturelt problem, der kræver et svar fra danske politikere eller en ændret lovgivning.

At #MeToo i danske medier blev behandlet som debatstof betød, at stort set ingen politikere i Danmark udtalte sig i perioden, imens de svenske riksdagsledamöter (folketingsmedlemmer) udgør 15 procent af hovedkilderne i den svenske dækning.

I Sverige havnede #MeToo i den grad på den politiske agenda og indskrev sig i en politisk samtale mellem politikere og befolkningen – ikke mindst pga. de mange opråb som overleveredes til regeringen fra et hav af forskellige professionsgrupper og andre grupper af organiserede borgere.

I Danmark forblev #MeToo på det individuelle niveau med fokus på ’almindelige’ eller kendte kvinders personlige vidnesbyrd og fortællinger (uden at disse nødvendigvis skrives ind i et større sammenhæng) eller med et fokus på specifikke aktører som problematiske men isolerede ’bad apples’ i medie- og kulturbranchen.

Artikler med personlige vidnesbyrd strømmede ud i spalterne i begge lande. I denne fortælling om #MeToo præsenterer medierne delingerne og dækningen som selve løsningen på problemet

I dækningen i begge lande ser vi, at den mest almindelige fortælling om #MeToo handler om bevægelsen som et online fænomen.

Derudover viser vores studie, at den danske dækning var mere negativ og delegitimerende end den svenske. Fortællingen om #MeToo som en ’heksejagt’ og en ’illegitim folkedomstol’, der er næsten fraværende i den svenske rapportering, gennemsyrer den danske dækning.

I spalterne refereres der til ’hysteri’, ’emotionelle følelsesfacister’, ’extremisme’ og ’totalitarisme’. #MeToo beskrives blandt andet som et ’indholdsløst mediestunt’ og som et udtryk for at ’kvinder som rotter sig sammen alene på baggrund af deres køn’.

Vores analyse bekræfter den undersøgelse af #MeToo på sociale medier, der for nylig blev præsenteret af lektor Camilla Møhring Reestorff fra Aarhus Universitet.

Hun viste, hvordan opslagene på Facebook fra danske medier hovedsageligt var negative, og forekomsten af ord som ’heksejagt’ og ’blodrus’ ikke hørte til sjældenheder i kommentarsporet. Disse ord går igen i avisartiklerne.