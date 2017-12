Den store drøm

»Uden det danske velfærdssystem havde hverken min mor eller jeg stået her i dag«, skriver 25-årige Nilofer Abbasi i årets mest læste debatindlæg, med overskriften 'Tak Danmark, fordi en enlig mor med seks børn kan spare op til et hus i Rødovre ved at arbejde som rengøringsassistent', på politiken.dk med over 200.000

»Det er fuldstændig vildt. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Især når man tænker på, at det indlæg slet ikke var noget, som jeg selv planlagde at skrive. Med til historien hører nemlig, at jeg skulle sende et indlæg ind til Rødovre LokalNyt, hvor jeg også er blogger, men da deadlinen nærmede sig, og jeg havde brugt hele natten på et andet blogindlæg, skrottede jeg den idé til fordel for det her indlæg om min egen historie. Så faktisk brugte jeg meget lidt tid på at skrive det, og jeg nåede heller ikke at orientere min familie om, at jeg ville nævne nogle personlige ting, der omhandler dem. Men da det så først blev bragt i Rødovre LokalNyt, var tilbagemeldingen helt overvældende. Jeg blev opfordret til at sende det ind til Politiken, hvilket jeg selvfølgelig endte med at gøre«.

»Jeg er sindssygt glad. Lige pludselig skulle jeg være med i Go' Morgen Danmark, og jeg fik en travl dag med adskillig interview, fordi der var mange medier som var interesserede i historien. Jeg tror, at grunden til, at så mange synes om indlægget, er, fordi min historie er et meget positivt bidrag til debatten om udlændinge i Danmark. Alt for tit taler vi om 'de fremmede' som noget direkte negativt. Mit indlæg har en del flere nuancer, og derfor er det rart at få lov til at gøre indvandrer-debatten mindre sort-hvid«.

Ja, jeg har flere ufærdige indlæg liggende på computeren, som jeg håber kommer i Politiken i det nye år - det er i hvert fald mit nytårsfortsæt. Kort efter mit indlæg i Politiken åbnede der sig nye døre for mig, og jeg gik ind i en periode, hvor jeg havde hovedet dybt nede i min valgkamp, mit studie og min blogside i lokalsprøjten. Jeg ville gerne have skrevet mere for Politiken, som jeg for øvrigt også havde lovet. På den måde håber jeg, at 2018 er året, hvor I kommer til at høre meget mere fra mig«.