Analyse af fremtidsforsker: Måske bliver det hot at være fejltastisk

Pendulet har altid svinget igennem i historien, men det ser ud til, at det svinger hurtigere og hurtigere. Den tyske sociolog Hartmut Rosa hævder, at nutiden skrumper. Nutiden er det tidsrum, hvor det giver mening at bruge fortidens erfaringer til at træffe beslutninger for fremtiden. Det tidspunkt bliver ifølge Rosa kortere og kortere, fordi acceleration i sig selv er blevet en megatrend.

Ikke mærkeligt, hvis ord som disruption kan skræmme os, og verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stressrelaterede lidelser er en af de største udfordringer i fremtiden. Vi står i et krydspres af forskellige megatrends med et pres for at kunne omstille os og være ’robuste’, hver gang vinden vender.

Fakta Fremtidsforskning Er en metode til at bevæge sig ud i det usikre rum, hvor statistikken ikke længere findes. Værktøjskassen er megatrends, scenarier og mulige wildcards, der kan underminere den mest sandsynlige fremtid over en nat. Megatrends bygger blandt andet på digitale, økonomiske og sociologiske betragtninger– og på nysgerrighed over for nutidsfænomener.

En forsigtig forudsigelse for 2018 kunne være, at flere og flere erkender, at kampen kræver nye våben. Buen er nu så spændt, at selv den mest robuste kan blive kørt bort med blå blink. Skal vi leve af innovation i fremtiden, kan der komme en erkendelse af, at ingen bliver stærkt kreativ og idérig i en atmosfære af disruption, krav om her og nu-performance og angst for ikke at lykkes.

Fra at være individuelt fantastiske bliver det måske hot at turde være ’fejltastisk’, for det er ofte det uforudsete, der skaber innovation. Fra at gøre os interessante vil vi måske begynde at interessere os noget mere for hinanden, for er det ikke samarbejde på tværs af kompetencer, der giver nye vinkler?

Skal vi leve af innovation i fremtiden, kan der komme en erkendelse af, at ingen bliver stærkt kreativ og idérig i en atmosfære af disruption, krav om her og nu-performance og angst for ikke at lykkes.

Fra at kæmpe for at være en robust soldat vil vi måske for alvor begynde at tale om stressrelaterede lidelser som angst og depression som et fælles anliggende, når vi har oplevet vores børn, ægtefæller og venner være ramt. Nænsomhed kan blive den nye effektivitet i 2018!