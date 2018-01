Min mor drak. Men hun gjorde sit bedste

FOR ABONNENTER

Da jeg var en lille pige, krøb jeg tit ind i et skab og skrev. Inde i skabet, der egentlig ikke var et rigtigt skab, men en krog i mit værelse med forhæng for, stablede jeg flere puder op, så jeg kunne sidde der i timevis og skrive med min gule Viking-blyant i et kladdehæfte.

Kladdehæftet fyldtes op af magiske universer med stærke og udadvendte piger, der udrettede de mest fantastiske ting. Da jeg sidste år begyndte arbejdet med bogen ’Går du nu, er du ikke længere min datter’, der handler om min opvækst med en psykisk syg og alkoholiseret mor, faldt jeg over en af de mange historier, der blev skrevet inde i skabet. Den handlede om en meget handlekraftig prinsesse, der begav sig ud på en farefuld færd for at redde sit lands ære. Kongen og dronningen var fraværende, så der hvilede et stort ansvar på hendes skuldre.

Da jeg læste historien igen, omkring 30 år senere, kom andre billeder fra barndommen tilbage som et knytnæveslag i ansigtet. Historien i kladdehæftet er nemlig et meget præcist billede på, hvordan det var for mig og mange andre børn i samme situation – at vokse op med alkoholisme, overgreb og omsorgssvigt:

Den evindelige søgen efter magiske kræfter, der skal hjælpe en med at klare en hverdag med stor ensomhed og alt for meget ansvar. I arbejdet med bogen har jeg hørt historier, der kunne være taget direkte ud af en scene i en gyserfilm: En pige giver sin lillebror mad gennem tremmerne i kravlegården, moderen er væk. Søskende, der stjæler spegepølse fra naboen, fordi køleskabet derhjemme er tomt. En anden pige må lappe sin mor sammen og få hende på skadestuen, efter at faderen i en brandert har tæsket hende gul og blå.