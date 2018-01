Verden er usikker og fyldt med konflikter - hvordan kan Danmark bedst muligt hjælpe?

Tabet af viden og kompetencer bliver enormt, og det vil i alvorlig grad svække hele miljøområdet. Sådan lyder det fra Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen (IDA), som tilsammen repræsenterer cirka to-tredjedele af de 440 ansatte i Miljøstyrelsen, som nu skal flyttes til Odense.

»Det her handler ikke udelukkende om, at man skal have ondt af de ansatte i Miljøstyrelsen. Det handler om et meget væsentligt område, miljøområdet, som har betydning for os alle sammen, men som nu kommer til at blive lagt ned i en periode«, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Udflytningen af Miljøstyrelsen er den største enkeltstående flytning af arbejdspladser i regeringens anden runde.

Styrelsen sendes til Odense efter en række i forvejen tumultariske år med organisationsændringer, flytninger og navneændring. For bare et år siden blev der oprettet en ny Miljøstyrelse, da den gamle miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning blev lagt sammen. I de nye lokaliteter var receptionen lige blevet færdig.