Filosof: Ensomhed er dit eget problem, og samfundet kan ikke hjælpe dig Kronisk ensomme mennesker må tage ansvar for deres egne følelser og forsøge at ændre deres psyke, mener den norske forfatter og filosof Lars Fr. H. Svendsen. Han opfordrer samtidig til, at man dyrker den ’gode ensomhed’.

Mennesker, der i årevis savner en nær relation til andre, er nødt til at droppe selvmedlidenheden og indse, at deres egen personlighed kan være en del af problemet.

Sådan lyder første skridt ud af den dårlige ensomhed ifølge den norske filosof Lars Fr. H. Svendsen, der er professor ved Universitet i Bergen og har forsket i emnet.

Lars Fredrik Händler Svendsen Født 1970. Norsk forfatter og professor i filosofi ved Universitet i Bergen. ’Ensomhedens filosofi’ er skrevet i 2015 og udkom på dansk i 2017. Svendsen har også skrevet en række andre bøger – bl.a. ’Kedsomhedens filosofi’ og ’Ondskabens filosofi’.

Ensomhed er en følelse, man selv må tage hånd om, og man skal ikke regne med hjælp udefra, hævder filosoffen:

»Der findes nogle mennesker, som har en enorm social sult, de ikke kan få stillet, og det sidder dybt i dem, at det er omgangskredsen, der har svigtet dem. Men ofte har de selv lagt kimen til deres ensomhedsfølelse. De har typisk svært ved at åbne sig for andre og leder nærmest efter ethvert tegn på afvisning. Den slags mennesker bliver simpelthen nødt til at tage ansvar for deres livssituation og arbejde med deres personlighed, hvis de vil den ubehagelige ensomhed til livs. Samfundet kan ikke hjælpe dem«, siger Lars Fr. H. Svendsen.

I 2015 skrev han bogen ’Ensomhedens filosofi’, der for nylig udkom i en dansk oversættelse. Her gransker han den nyeste forskning på området og identificerer tre former for ensomhed: den flygtige, der rammer alle i ny og næ og hurtigt forsvinder igen; den situationsbestemte, der skyldes ydre omstændigheder i livet f.eks. ægtefællens død; og endelig den kroniske ensomhed, der gennem længere tid plager nogle mennesker uanset de ydre omstændigheder.

Det er den sidste ensomhedstype – den kroniske – der interesserer Lars Fr. H. Svendsen:

»I vores nordiske velfærdssamfund udgør de kronisk ensomme højst 4-5 procent af befolkningen, men de fascinerer mig virkelig. Vi har at gøre med nogle mennesker, som tit har masser af venner, gode kolleger og en sød familie, og alligevel føler de sig ensomme. Det er altså ikke, fordi de er alene, men de føler ikke, at de får den nærhed, de havde håbet på. Min pointe er, at de bliver nødt til at vende blikket indad og se på, om der er noget ved dem selv, der skaber denne ensomhedsfølelse«.

Helt generelt vil jeg sige, at vi som samfund gør alt det rigtige

Siger du, at det er den ensommes egen skyld?

»Skyld? Nej, jeg taler ikke om skyld. Men jeg mener, at den ensomme bærer et ansvar for sine følelser og må undersøge, hvilke årsager der er til, at vedkommende savner nogen at knytte sig til. Ofte har han eller hun vænnet sig til at tænke, at det er ’de andre’, der er skyld i problemet, når de svigter ’lille mig’, men sandheden er, at den ensomme i mange tilfælde selv har skabt distancen til sine medmennesker«.

Hvordan? Er der et fælles karaktertræk ved de ensomme?

»Ja, forskningen peger på, at de kronisk ensomme ofte har et vældig stort socialt behov og samtidig er sociale perfektionister med skyhøje forventninger til, hvor varmt og tæt forholdet til andre mennesker bør være. Det kan de færreste i deres omgangskreds indfri, og så kommer ensomhedsfølelsen snigende«.

»Der er også et vist empirisk belæg for at hævde, at kronisk ensomme er mindre empatiske end ikke-ensomme og møder andre med større mistillid og tøven, hvilket igen vanskeliggør de tætte bånd. Med et fagudtryk kan man sige, at det er deres sociale perception, der hæmmer dem«.

Men det gør vel ikke ensomhedsfølelsen mindre autentisk eller ubehagelig ...

»Nej, for den kronisk ensomme er ensomhedsfølelsen alvorlig og kan have store psykiske og somatiske konsekvenser. Misforstå mig ikke – problemet er helt reelt. Men ensomhed er ikke en sygdom. Det er en almenmenneskelig følelse, som vi hver især opfatter forskelligt. Og det er en følelse, som folk, der ofte føler sig ensomme, må kæmpe med sig selv for at ændre«.

Kan man bare sådan ændre sin ensomhedsfølelse?

»Man må prøve. Det gælder for os alle, at vi livet igennem har en vedvarende opgave med at forme og justere vores tanker og emotionelle vaner, så de fungerer bedst muligt for os. For den ensomme er dette en særlig udfordring, men der er ingen anden udvej. Du er selv ansvarlig for dine følelser og må selv håndtere din tilbøjelighed til ensomhed«.

Men hvorfor reducere det til en subjektiv følelse? Kan det ikke tænkes, at den ensomme objektivt set er ensom – vennerne svigter, og familien ringer aldrig – og at man ved at skrue på disse parametre kan få ensomheden til at forsvinde?

»Nej, du kan ikke objektivt sige, hvornår en person er ensom. Du kan sagtens være alene det meste af tiden uden at føle dig ensom. Eller du kan være omgivet af mennesker døgnet rundt og føle dig som det mest ensomme menneske i verden. Det er kun dig, der kan sige, om du er ensom, og derfor må du selv tage hånd om følelsen«.

Staten kan ikke hjælpe

I disse år står bekæmpelse af ensomhed højt på den politiske dagsorden i flere lande. I januar udnævnte den britiske premierminister, Theresa May, en ’ensomhedsminister’, efter at en kortlægning havde vist, at 9 millioner briter ofte eller altid føler sig ensomme. I Norge fik ensomhedsbekæmpelse for nylig sin egen post på finansloven med 36 millioner kroner.

Jeg tog for nylig en test, der målte ens præferencer for at være alene, og her sprængte jeg skalaen. Så jeg trives vældig godt i eget selskab

Men det er spild af penge, mener Lars Fr. H. Svendsen.

»Den type sociale initiativer, som sundhedsmyndighederne eller sociale organisationer iværksætter for at bekæmpe ensomhed, har ingen eller meget marginal effekt. Det er simpelthen ikke noget, samfundet kan håndtere«.

Hvorfor ikke? Vil det ikke hjælpe, hvis f.eks. en kommune får penge til at lave sociale arrangementer eller oprette venneklubber for ensomme borgere?

»Selvfølgelig kan der være enkelte mennesker, som får noget ud af det, men den samlede effekt af øget social interaktion for de ensomme er forsvindende lille. I Norge har der været stor debat om ensomhed, og mange ensomme har skrevet kronikker i aviserne, hvor de fortæller om deres situation. En af dem blev efterfølgende inviteret med i en venneklub, han tog på ture med dem og fik et socialt netværk. Et stykke tid efter blev han interviewet til avisen, hvor han fortalte, at det rigtignok var hyggeligt med alle de nye venner, han havde fået, men han følte sig stadig lige så ensom«.

Skal myndighederne så bare være ligeglade med, at tusindvis af borgere føler sig ensomme?

»Men hvad skal de stille op? Hvis vi gør ensomhed til et fælles problem, som samfundet bør løse, reducerer vi samtidig sandsynligheden for, at vi får bugt med problemet. Det er jo den barske sandhed. Samfundet kan ikke bare presse ensomheden ud af folk ved at skrue op for de sociale initiativer og sende flere mennesker ind i deres liv. Forudsætningen er, at de ensomme er åbne over for andre mennesker og får nogle realistiske forventninger til deres sociale relationer. Det er her, indsatsen skal lægges«.

Der er simpelthen intet, samfundet kan gøre for at hjælpe de ensomme?