Pelle Hvenegaard om barnløshed: »Min grundlæggende mening med livet ligger i at blive far« Vejen mod at blive far var belagt med sorg, dyr fertilitetsbehandling og tvangsonani, skriver journalist Pelle Hvenegaard i ny bog. Men at adoptere et børnehjemsbarn var ikke kun en uselvisk, god gerning, pointerer han. Børn er nemlig altid et egoistisk projekt.

Tragedie plus tid. Heldigvis kan han grine ad det nu, men det var faktisk overhovedet ikke sjovt den dag, hvor Pelle Hvenegaard stod på Herlev hospital og fik at vide, at sygeplejersken desværre havde forbyttet sædprøverne. Og om han ikke lige kunne lave en ny i en fart?

Onani på kommando. Så ind med ham i fertilitetsklinikkens ’onanirum’ udstyret med gamle, flossede pornoblade fra en tid, hvor intimbarbering ikke var på mode. Og hvordan finder man så en eller anden form for lyst dér og undgår at tænke på de andre mænd i de andre rum, der også står og prøver at hive liv i »dødens pølse«?

»Heldigvis er der ingen, der banker på døren og bogstaveligt talt siger »kom nu«, og det lykkes mig efter en lang kamp at producere en sørgelig klat. Med den i hånden går jeg endnu mere duknakket end normalt ned til sygeplejersken – nu med et skilt om halsen, hvor der står: ‘Dav, jeg hedder Pelle, og jeg har lige onaneret for mindre end to minutter siden. Hvis du trykker min hånd, så er den stadig varm!’«.

Sådan skriver forfatter og tv-mand Pelle Hvenegaard i sin nye bog, ’Kære Zoe Ukhona’. Bogen handler om hans og hans kones årelange mareridtsagtige rejse ind i forældreskabet. Ærligt, åbent og uden romantisk filter fortæller Hvenegaard om fertilitetsbranchens uanede muligheder og de seks år, hvor parret kæmper for at få et fælles barn. Uden held.

»Jeg har vidst i mange år, at min grundlæggende mening med livet ligger i at blive far. Derfor er det ikke ’bare’ et barn, man ikke får ved hvert forsøg, der går galt. Det er hele ens liv, der på en eller anden måde ser ud til ikke at lykkes. Det er meningen med det hele, der forsvinder, og det er det, der gør det så pissehamrende hårdt«, fortæller Pelle Hvenegaard om barnløsheden.

Pelle Hvenegaard Født 1975. Journalist, forfatter og tv-vært. Har tidligere arbejdet som skuespiller og blev i 1987 verdensberømt, da han spillede hovedrollen i ’Pelle Erobreren’. Med sin kone Caroline Gullacksen adopterede han i 2016 en datter, som han har skrevet den nye bog ’Kære Zoe Ukhona’ til. Pelle Hvenegaard holder foredrag om fertilitet og adoption tirsdag 10. april kl 19.30 i Messe Fredericia

I disse år har rigtig mange danskere svært ved at lave børn på den gammeldags facon. Stadig flere kæmper med dalende sædkvalitet og dårlige æg og skal have lægehjælp til at få ønskebarnet.

Faktisk finder lægerne aldrig ud af, hvorfor Hvenegaard og hans kone, Caroline Gullacksen, ikke kan lave børn, men noget virker ikke. De prøver med de offentlige tilbud. De prøver med de dyre private. De prøver sågar med et donoræg og overvejer endda det kontroversielle illegale rugemorsystem. Men intet virker. Som så mange andre fanget i fertilitetsproblemer står deres liv stille, imens de er omringet af gravide maver, barnevogne og nyfødte babyer i Københavns gader og omgangskredsen.

»Jeg så et indslag i nyhederne forleden med et barnløst par, der fortalte deres venner, at de havde svært ved at være sammen med parrets børn, fordi det mindede om deres eget afsavn. Det er så godt, at vi begynder at tale om de her ting, for der er rigtig mange svære følelser for de ufrivilligt barnløse. Vi trak os også fra omverdenen og lukkede os inde«.

Læger indgyder håb

Hvenegaards møde med fertilitetsbranchen har som sådan ikke været dårlig. Han har kun mødt kompetente læger, der hele tiden prøver nye ting for at hjælpe det barnløse par. Han beskriver i bogen de nederlag, der er forbundet med hvert forsøg, der går galt.

»Det er det, der er så forbandet ved denne her proces. Man bliver nødt til at tro på det for overhovedet at kunne holde det ud, og samtidig er man også nødt til at pakke håbet og troen væk for ikke at blive revet helt over, hvis nu det ikke går«.

I bogen beskriver Hvenegaard ’fertilitetsstigen’. Med det menes, at når en metode ikke virker, så kommer lægerne med en ny mulighed, noget nyt, der kan forsøges, en ny metode, en ny teori.

»Vi havde aldrig samtalen om, hvornår nok var nok. Måske fordi alternativet er så meningsløst, at man ikke kan give op. Man vil gøre hvad som helst. Og de der fertilitetslæger er så forbandede gode til at indgyde håb, mens nye muligheder bliver ved med at poppe op. Jeg har ikke lyst til at tillægge lægerne dårlige motiver, for jeg tror oprigtigt, at de er drevet af at skabe liv«.

Det er både krævende fysisk – især for kvinden – og en prøvelse for parforholdet og ikke mindst sexlivet, som bliver mere og mere mekanisk og resultatorienteret. Men det er også krævende økonomisk.

»Vi ramlede tilmed lige ind i den tidligere regerings lovændring med brugerbetaling på alle fertilitetsbehandlinger. Nu får man heldigvis tre gratis forsøg i det offentlige, før man selv skal betale. Jeg priser mig da lykkelig for, at vi tjente godt og ikke også skulle bekymre os om økonomi. Men det er meget usympatisk, at det er pengepungens størrelse, der afgør, om man kan blive forældre«.

Du beskriver i bogen, at både fertilitetsbehandling og adoption er forbeholdt de velhavende?

»Ja. Det må betyde gældsætning eller barnløshed for mange par. Det, synes jeg, er et hårdt lod. Vi har brug for flere børn, ikke færre, i det her land, og forældreevne, kærlighed og det menneskelige overskud har intet med ens privatøkonomi at gøre. Jeg tror samlet, at ’projekt barn’ har kostet os 400.000 kroner, og jeg tænker, at barnløshed ikke bør være et område med fuldkommen lighed uanset indtægt. Man kunne sagtens lave indkomstregulering på fertilitets- og adoptionsområdet for at rette op på uligheden«.

For donoræg koster penge. Undersøgelse af æg i udlandet koster nemt flere hundredtusinde kroner. Adoption koster nemt 100.000 kroner. Og går man rugemorvejen, koster det ifølge Hvenegaards oplysninger op mod en million. Brug af rugemødre er forbudt i Danmark, men tilladt i mange andre lande. Parret overvejede det kortvarigt.

»Alt kan lade sig at gøre i dag. Groft sagt stod rugemorvalget mellem en kvinde i Indien, der var fattig og gjorde det for pengenes skyld, og en kristen husmor i USA, der gerne ville gøre noget godt for andre mennesker. I USA er rugemødre helt legitimt og systematiseret, mens det bliver mere mudret med de fattige rugemødre. Men det er en kæmpe diskussion om forskel i livsvilkår globalt. Der er sikkert også en gravid, indisk kvinde, der har trampet rundt i kemikalier for at lave de her prævaskede jeans, som jeg har på og selv er for doven til at vaske mig frem til«.

Parret gik dog hurtigt væk fra rugemor-tanken, også fordi lægerne mente, at der ikke var nogen garanti for, at det ville lykkes med egne æg. Men Pelle Hvenegaard har ikke lyst til at pege fingre ad dem, der går den vej. Han kender til desperationen, der driver dem.

Det store forældrelotteri

Bogen ’Kære Zoe Uhkona’ er en personlig beretning skrevet til parrets datter. Ja, for nu at gå helt spoiler alert på fortællingen her, så kan vi godt afsløre, at det ender med en happy ending. Ellers ville Pelle Hvenegaards bog have været umulig at skrive såvel som at læse. Men efter seks år og 150.000 kroner siger parret endelig stop med fertilitetsbehandlingen og går i gang med at adoptere.