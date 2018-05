Finansministeriets regnemodeller er alt andet end neutrale.De hviler på et svagt og usikkert empirisk grundlag og har en klar bias til fordel for højreorienteret økonomisk politik

FOR ABONNENTER

Sekshundred millioner kroner. Det var prisen, som Finansministeriets regnemodeller regnede sig frem til, da Enhedslisten under finanslovsforhandlingerne i 2014 ville lappe et lille hul i dagpengesystemet og sikre, at en lille gruppe arbejdsløse i en 3-måneders periode fik en kontanthjælpslignende ydelse, hvis de faldt ud af dagpengesystemet.