Filosof hader sommerhuse: Fri mig for de små kedelige fængsler »Jeg kender ikke nogen, der ikke keder sig i et sommerhus«, siger filosof Arno Victor Nielsen, der foreslår, at man i stedet rejser ud i verden og møder fremmede kulturer.

Sommerhuse er små grimme discountbyggerier, der minder om fængsler, og hvor man keder sig bravt. Sådan lød budskabet fra filosoffen Arno Victor Nielsen i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad i sidste uge.

Arno Victor Nielsen, hvorfor har du set dig sur på sommerhuse?

»Sommerhuse stjæler naturen. Sommerhusejerne mener, at de skal have lov til at besætte nærmest alle danske kyster. Det er altså et problem. I gamle dage boede man på smukke strandhoteller, og campingpladser har stadig en vis popularitet, men sommerhuse fylder i dag alt for meget. Folk kunne jo flytte ud i naturen eller holde ferie ved kysterne på en anden og mere social måde end ved at klistre Danmarks kyststrækning til med grimme sommerhuse. Det er helt galt«.

De mennesker, der har råd til et sommerhus, har også råd til et rigtigt hus med en have, der ofte er større end den, der ligger rundt om sommerhuset. Det er altså lidt af en gåde, hvorfor folk overhovedet tager i sommerhus

Der er da masser af ubeboet kyststrækning i Danmark. Kan du ikke være ligeglad med, at nogen bor i et sommerhus?

»Nej, for vi bor i et ret lille land, og vi har ikke særlig meget natur. Store områder langs vores kyster er i dag blevet til rene parcelhusområder. Det er jo en ret lille del af befolkningen, der ejer sommerhuse, men deres ejendomme fylder nærmest det hele ude ved kysterne, og det er tyveri af vores alles rekreative natur«.

»I mit debatindlæg refererer jeg til en undersøgelse, der viser, at folk slet ikke tager i sommerhus på grund af naturen, for de har som regel lige så meget natur omkring deres helårshus. De mennesker, der har råd til et sommerhus, har også råd til et rigtigt hus med en have, der ofte er større end den, der ligger rundt om sommerhuset. Det er altså lidt af en gåde, hvorfor folk overhovedet tager i sommerhus«.

Men der findes 230.000 sommerhuse i Danmark. Det må vel være udtryk for, at folk godt kan lide at tage i sommerhus?

»Jeg tror, mange har et sommerhus, fordi det er en god økonomisk investering. Det er en sparebøsse. Det er typisk købestærke folk over 60 år, der bor i sommerhusene. Det er en måde at få sine penge værdisikret på«.

Du skriver i indlægget i Kristeligt Dagblad, at sommerhuse er med til at begrænse vores liv. Hvad bygger du det på?

»Det gør de, fordi de båndlægger vores penge. Man kunne f.eks. bo på strandhoteller i stedet for, men de er gået nedenom og hjem på grund af sommerhuskulturen. Man kunne tage på rejser og møde andre mennesker, man kunne spise god mad på de dyreste restauranter. Hvis man undersøger, hvor mange penge man bruger på sommerhuse, og hvor meget energi man bruger på at vedligeholde det, kunne man overveje, om de ressourcer kunne anvendes på en sjovere og en mere social måde. Det er jo det, der er min kritik: at sommerhuse ikke giver os en ny måde at leve på – de tilbyder bare en gentagelse af den måde, man i øvrigt lever på, bare i en lidt ringere udgave«.

Man omgås ikke dem, der bor ved siden af, for man kender ikke hinanden

Du skriver også, at det er kedeligt at være i sommerhus, men det kommer vel ret beset an på, hvem man er sammen med?

»Jeg kender ikke nogen, der ikke keder sig i et sommerhus. Man ser fjernsyn, går ture, drikker og spiser – ligesom derhjemme. Man omgås ikke dem, der bor ved siden af, for man kender ikke hinanden. Sommerhuse bliver jo købt og solgt hele tiden, så man får ikke et miljø omkring sig. På campingpladserne har de det skægt, for det er sociale steder, men i sommerhuset trækker man sig tilbage«.

Er det ikke netop pointen ved at tage i sommerhus: at man trækker stikket, slapper af og laver så lidt som muligt?

»Men det kan man da gøre derhjemme. Når man tager i sommerhus, keder man sig bare på en anden måde. Hvorfor tager de ikke på en rejse i stedet for og møder fremmede mennesker, fremmede kulturer og lærer noget nyt? Dit normale hjem er i forvejen en slags fængsel, og med sommerhuset har fængselscellen fået et anneks. Det oplever nogen så som frihed: Pludselig kan man gå fra én celle til en anden. Det er en fuldstændig falsk frihedsfornemmelse«.