Socialrådgiver: Min succesrate hænger i en tynd tråd, men mine fiaskoer er prangende De svageste borgere er fanget i et velfærdssystem, som er blevet så regelstyret og lovgivningsmæssigt forvirret, at selv sådan en som jeg, der forvalter lovgivningen, ikke længere kan stå inde for den.

Da jeg begyndte på den sociale højskole i 2009, spurgte underviserne gentagne gange de nye studerende, hvorfor de havde valgt at blive socialrådgivere.

Mine medstuderende svarede som regel: For at gøre en forskel. Jeg fnøs altid indvendigt og tænkte: Gud, hvor er I naive. Jeg svarede et eller andet ligegyldigt, men mente i bund og grund det samme.

Jeg færdiggjorde min uddannelse som socialrådgiver i 2013. Siden har jeg arbejdet i Kriminalforsorgen, på et jobcenter og på nuværende tidspunkt i psykiatrien. Min succesrate hænger i en tynd tråd, men derimod er mine fiaskoer, frustrationer og uetiske grænsesætninger over for udsatte, desperate mennesker lige så prangende som Putins sommerresidens ved Sortehavet.

Og i skrivende stund har jeg fået nok.

Jeg har haft kontinuerlige samtaler med en borger, der brændende ønsker at komme i misbrugsbehandling. Borgeren er på nuværende tidspunkt indlagt. Forud for indlæggelsen havde borgeren forsøgt at begå selvmord, da han havde fået nok nok af systemet, nok af hjemløshed, nok af misbrug og nok af livet. Han fik en chance til, og den er han helt bevidst om. Han beder om hjælp og vil gerne i døgnbehandling. Nu er han klar.

Jeg får hurtigt stablet et netværksmøde på benene med de nødvendige samarbejdspartnere, og vi får hurtigt lagt en plan. Borgeren skal i døgnbehandling, og han bliver visiteret til en forsamtale på et behandlingssted, men får afslag. Han er ikke målgruppen og vurderes som værende for dårlig, for hjemløs og for psykisk kaotisk.

En misbrugende og psykisk ustabil hjemløs forventes at gå i ambulant behandling. Forventes at møde stabilt op dagligt på et misbrugscenter uden at have en seng og et tag over hovedet.

Hvad skal han så? Alle herberger på Sjælland er på nuværende tidspunkt fuldt optaget og har for lange visitationslister til overhovedet at komme på en venteliste.

Jeg kontakter nu Københavns Kommune og spørger nysgerrigt, om det ikke er muligt allerede nu at starte et forløb med henblik på døgnbehandling? De siger, at der først kan tages stilling til døgnbehandling, efter at borger har været i et ambulant behandlingsforløb. Og et behandlingsforløb kan først opstartes, når borger er udskrevet.

En misbrugende og psykisk ustabil hjemløs forventes at gå i ambulant behandling. Forventes at møde stabilt op dagligt på et misbrugscenter uden at have en seng og et tag over hovedet. Forventes at fastholde en motivation for misbrugsbehandling, på gaden, på den selvsamme gade, hvor han sidst forsøgte at begå selvmord.

Heldigvis kan jeg vælge at tage mit gode tøj og gå. Søge et nyt job. Og tro mig. Tanken er fristende

Konklusionen bliver, at der ingen konklusion er. Jeg kan ikke gøre mere. Alle muligheder er udtømt. Tilbage sidder jeg frustreret og magtesløs over for et system, som ikke virker til at hjælpe mennesker, men som i stedet for spænder ben og fastholder nogle mennesker i elendighed.

De svageste borgere er fanget i et såkaldt velfærdssystem, som er blevet så systematiseret, så regelstyret og så lovgivningsmæssigt forvirret, at selv sådan end som jeg, der forvalter lovgivningen, ikke længere kan stå inde for den.

Heldigvis kan jeg vælge at tage mit gode tøj og gå. Søge et nyt job. Og tro mig. Tanken er fristende. Og allerede ni år efter første dag i 2009 tror jeg ikke rigtig længere på, at jeg kan gøre en forskel. Men der er noget i mig, som bliver ved.

Og borgeren? Ja, han sidder der stadigvæk. Og venter.

Og det er fandeme ikke okay.