LO vil have uddannelsesinvesteringer: Det er svaret på den voksende ulighed Der er revner i samfundets fundament i form af årtiers tendens til stigende ulighed og lav produktivitetsvækst. Vejen frem er at højne kvaliteten af uddannelserne.

Det går godt for dansk økonomi – i hvert fald ved første øjekast. Arbejdsløsheden er lav, beskæftigelsen stiger, virksomhedernes konkurrencekraft er god, og de offentlige finanser er overholdbare.

Går man et par spadestik dybere, er der dog også ting, der går mindre godt i Danmark. Der er revner i fundamentet i form af årtiers tendens til stigende ulighed og relativt lav produktivitetsvækst. Hvis vi også om 10, 15 eller 20 år ønsker et samfund kendetegnet ved høj velstand, en høj grad af lighed og høj kvalitet i den offentlige service, skal revnerne udbedres nu.

Og med udsigt til robuste offentlige finanser som følge af allerede vedtagne reformer ikke mindst rettet mod betydelige stigninger i arbejdsstyrken har vi et rigtig godt afsæt for at flytte fokus fra øget arbejdsudbud til mindre ulighed og øget produktivitet. Vi er nemlig allerede godt rustet til undgå en overophedning af økonomien som i 00’erne.

Vi skal investere massivt i uddannelse af høj kvalitet. Kvaliteten af elevernes viden og færdigheder i de unge år er helt afgørende.

Den samfundsøkonomiske udfordring er derfor klar. Det er nu, vi skal tage stilling til, om vi vil acceptere et samfund, hvor forskellen mellem top og bund bliver stadig større, eller om vi vil holde fast i sammenhængskraften.

Spørgsmålet er så, hvordan vi sikrer, at Danmark også i fremtiden er et af verdens både rigeste og mest lige lande?

Det handler om, at arbejdsstyrken skal have de rigtige kompetencer og kvalifikationer. Grundlaget for en relativt lige indkomstfordeling er nemlig skabt af en relativt lige uddannelsesfordeling. Hvis der er stor forskel på en befolknings kompetenceniveau, hæmmer det væksten, især hvis gruppen af ufaglærte er for stor. Og det fører samtidig til store lønforskelle, der ud fra et dansk perspektiv også svækker sammenhængskraften.

Vi kan med andre ord slå to fluer med ét smæk ved at vælge investeringsvejen.

Forklaringen er simpel: Vi lever i en omskiftelig verden, hvor nye brancher blomstrer op, mens andre sygner hen. Jobs forsvinder, og nye jobs opstår. Gode basiskundskaber tidligt i livet gør det lettere at tilegne sig nye færdigheder senere og bruge sin viden til gavn for sig selv og samfundet ved at tilpasse sig arbejdsmarkedets svært forudsigelige behov.

Det gælder i særdeleshed i de unge år, dvs. i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Det, der bliver investeret i kvalitet her, kommer mange gange igen senere hen i arbejdslivet.

Rammevilkårene for erhvervsskolerne og deres elever er simpelthen ikke gode nok i dag.

Kvaliteten i folkeskolen er heldigvis løbende til debat, hvorimod kvaliteten på erhvervsuddannelserne har det med at blive nedprioriteret, til trods for at der er udsigt til massiv mangel på faglærte i de kommende år, hvis vi ikke ændrer kurs.

Her er der ellers gode muligheder for at højne kvaliteten af uddannelserne. Rammevilkårene for erhvervsskolerne og deres elever er simpelthen ikke gode nok i dag.

Det er derfor bekymrende, at Finansministeriet i en økonomisk analyse i maj i år har dokumenteret, at de offentlige udgifter til uddannelse som andel af bnp i 2017 ligger på samme niveau som i 2000. Og det dækker endda over, at andelen siden 2014 er faldet fra godt 4,75 pct. til godt 4,5 pct. Denne reduktion fra 2014 til 2017 er ikke mindst drevet af, at forbrugsudgifterne til ungdomsuddannelserne er faldet med 3,25 mia. kr. svarende til et fald på 12,5 pct.

Et centralt spørgsmål i efterårets forhandlinger om finansloven for 2019 bør derfor være, at uddannelser i verdensklasse på alle niveauer er en afgørende forudsætning for, at de fleste fortsat kan finde sig gode og vellønnede jobs. På den måde sikrer vi et bedre match både i dag og i morgen mellem de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, arbejdsstyrken har. Kun derved kan vi holde fast i et Danmark med høj velstand, fuld beskæftigelse og små forskelle fra top til bund.