Thailandske Sommai er gift med Niels Jørgen: »Jeg var klar til at tage hvem som helst, hvor som helst, bare jeg kunne få et liv, hvor jeg kunne sende penge hjem til min familie« Sommai Molbæk synes, der er kommet flere fordomme om thailandske kvinder, siden hun kom til landet for 28 år siden. Hun mødte sin mand, Niels Jørgen, da han var på ferie i Pattaya og flyttede hurtigt til Danmark for at gifte sig med ham. Siden har hun hjulpet flere thailandske kvinder med at finde en mand i Danmark.

Sommai Molbæk, 66 år, pensionist. Bor i Sennels lidt uden for Thisted og har været gift med Niels Jørgen i 28 år.

Historien er fortalt til Politikens journalister Milla Mølgaard og Anna Winsløv.

Dengang jeg kom til Danmark, blev jeg og andre thaikvinder modtaget rigtig pænt. Jeg var den første fra vores landsby, der kom hertil. Dengang var der ikke så mange fordomme om os, som der er i dag, hvor det eneste indtryk, danskere har af os, er det, de har set i fjernsynet om sexarbejdere. I dag er der to massageklinikker uden for Thisted, og mange tror, at alle thaikvinder er sådan nogle, der arbejder der.

Fordommene har jeg oplevet flere gange. Blandt andet en dag i kantinen det sted, jeg arbejder, hvor jeg ellers havde det som blommen i et æg sammen med de mange mænd.

Thailændere i Danmark Thailandske kvinder er blevet den nationalitet - ud over danske kvinder - som danske mænd hyppigst gifter sig med. Ud af 12.625 thailændere i Danmark er de 10.494 kvinder. De allerfleste af dem er gift med danske mænd. Instruktørerne Sine Plambech og Janus Metz har fulgt de samme par over 10 år i filmen ’Hjertelandet’, det har premiere den 20. september. ’Hjertelandet’ er en global migrationsfortælling på ægteskabets intime scene. Her fortæller tre af de medvirkende om mødet med et land langt hjemmefra, hvor fordomme om kvinder fra Sydøstasien trives. Vis mere

»Du skal kun give 100 kroner, og så boller du bare hele natten«, hørte jeg en kollega sige. De talte om Thailand. Han har aldrig selv været der, men han havde hørt det fra en ven. Jeg blev simpelthen så vred. Han ved jo ingenting om det. Han sidder bare og snakker og glemmer, at der faktisk sidder en thailænder i rummet. Det er ikke o.k. En anden gang, da vi havde julefrokost på samme arbejdsplads, var der en, der havde hængt et skilt op med ’menukortet’ fra en af de thailandske massageklinikker uden for byen. Jeg bad dem pænt om at fjerne det. Det kan godt være, de ikke gjorde det for at være onde, men det er ikke sjovt for mig. Det er flovt.

Det er heldigvis ikke alle danskere, der har de fordomme. De er mest i de større byer som Aalborg og Aarhus. Jeg har venner, der har været i byen der og er blevet holdt om af fremmede og spurgt »hvad koster det«. I de små lokalsamfund, hvor vi bor, er det anderledes. Der møder vi større respekt.

Da jeg tog til Pattaya for at arbejde, havde jeg ikke andre muligheder. Jeg var mor til fire små børn og boede i en fattig landsby. Min søster var dødssyg, og hun havde seks børn, jeg også passede på

Jeg kom til Danmark, fordi jeg havde mødt Niels Jørgen i Pattaya, hvor jeg arbejdede på en bar. Han var på ferie i to uger for at have det sjovt med thailandske kvinder, og han faldt for mig. Vi var sammen i ni dage, og da han tog hjem, kunne jeg mærke, at han var ked af det. Han ringede til baren og spurgte mig, om jeg ville komme til Danmark og besøge ham. Jeg var så glad for, at det var mig, der fik chancen. Jeg var klar til at tage hvem som helst, hvor som helst, bare jeg kunne få et liv, hor jeg kunne sende penge hjem til min familie. Det var først efter et stykke tid, det gik op for mig, hvor svært det var at komme til et nyt land med en helt anden kultur og mad og mennesker, og hvor meget jeg savner min familie og mit land.