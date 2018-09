Amerikansk professor: En dag vil vi ryste på hovedet over vor tids grænsekontrol I denne uge foreslog EU-Kommissionen at sætte 10.000 bevæbnede vagter til at bevogte Europas ydre grænser. Men det er den helt forkerte vej at gå, mener den amerikanske professor Reece Jones. Han forsker i den stadig stigende voldelige kontrol af landegrænser, man ser overalt på kloden.

Fri bevægelighed på kloden bør være en menneskeret. Den voldelige begrænsning af menneskers bevægelse, som mange lande praktiserer ved deres grænser i dag, vil i fremtiden blive anset som vor tids store skamplet.

Sådan lyder det fra den amerikanske professor Reece Jones, der har skrevet bogen ’Violent Borders: Refugees and the Right to Move’ og til daglig underviser på institut for geografi og miljø på University of Hawaii.

Reece Jones Reece Jones er professor ved Department of Geography and Enviroment, University of Hawai‘i at Manoae. Han skrev i 2016 bogen ’Violent Borders: Refugees and the Right to Move’ (Verso) og er redaktør af den kommende ’Open Borders: In Defense of Free Movement’ (University of Georgia Press).

Han har rejst i USA, Afrika, Mellemøsten og Europa og har studeret og dokumenteret, hvordan klodens landegrænser gennem de senere år er blevet tiltagende militariserede og voldelige.

»Efterhånden som man forstærker landegrænser med mere personale og flere mure og hegn, tvinges migranter til at tage vanskeligere og farligere ruter. I 1990 var der 3.500 grænsevagter ved den amerikansk/mexicanske grænse. I dag er der 20.000. Det samme sker i EU, hvor man har lukket ned for de sikre ruter, og hvor man med magt tvinger folk til at benytte sig af smuglere og foretage farlige krydsninger i overfyldte både. Det giver en voldsom stigning i vold og dødsfald omkring grænserne«, siger Reece Jones.





Nogle vil mene, at en grænse ikke er voldelig i sig selv, men først bliver det, når nogen forsøger at krydse den ulovligt. Grænser er vel ikke voldelige, så længe man følger reglerne?

»Så snart du tegner en linje på kortet og siger: »Alt, hvad der ligger inden for denne linje er mit, alle ressourcerne er vores, og ingen har lov til at krydse denne linje«, er det en voldelig handling. Grænsedragning er en trussel om vold mod dem, der kunne finde på at krydse den konstruerede linje. Så du har ret i, at du måske ikke behøver udøve den vold, før nogen faktisk overskrider din påståede grænse, men din påstand er voldelig allerede i udgangspunktet«.

Globale problemer er grænseløse

Reece Jones mener også, at landegrænser øver vold mod klodens klima. Både i konkret fysisk forstand, hvor selve grænsehegnet forstyrrer økosystemer i sit nærmiljø, men også i forhold til den indhegning af beslutningsmagt, de udgør.

»Når man lovgiver om klima og miljø ud fra nationaløkonomiske betragtninger, men samtidig har et globalt klima og en global klimakatastrofe, går det ud over klimaet. Klimakrisen kræver af os, at vi gentænker vores grænser«.

I tiden efter Murens fald troede mange, at vi ville blive en global verden uden grænser, og på mange måder er vi vel blevet mere globalt orienterede?

»Efter Murens Fald var der en følelse af, at nationalstaten som idé var under opløsning, og at globalisering ville føre os ind i en fremtid uden grænser. Murens fald, Schengen-aftalen i Europa, Nafta-samarbejdet i Nordamerika. Men det var alt sammen omstrukturering inden for regionale grænser, mere end en decideret bevægelse mod øget åbenhed. Globalisering var på sin vis et skridt mod en mere grænseløs verden, men kun grænseløs for bestemte ting: forbrugsgoder, kapital og rige mennesker med de rigtige pas. Men verden er fortsat fuld af grænser for de fattige. Den skelnen mellem bevægelser over grænser, som vi gerne vil have, og dem, vi ikke vil have, fastholder de fleste vestlige lande i dag«.

Det er en investering. Børn er også en stor udgift for samfundet de første mange år

Den amerikanske professor beskriver landegrænser som »en meget stærk idé«, der plantes i de fleste af os fra barnsben.

»Vi vokser op omgivet af kort med karakteristiske streger, der definerer, hvilket land vi bor i. Det videregives til os som meningsfuldt og naturligt, at der er afgrænsede lande, med afgrænsede populationer. Men i et historisk perspektiv må man konstatere, at langt de fleste grænser er en relativt ny idé i menneskets historie – men en meget magtfuld idé. De tidligste grænser blev defineret i Europa i 1600-tallet. Mit arbejde prøver at sætte spørgsmålstegn ved grænsers naturlighed«.

Det spørgsmål lader der bare ikke ligefrem til at være stemning for lige nu i en tid med voksende nationalisme og antimigrationsbevægelser. Synes du, en mere grænseløs verden virker realistisk?

»Jeg vil sige, at udviklingen bevæger sig simultant i to forskellige retninger. Der er helt afgjort sket en højredrejning, nationalistiske og migrationsfjendtlige bevægelser er vokset, men samtidig er der skabt en øget opmærksomhed omkring den vold, grænserne håndhæves med. Og dette har skabt debat om vores definitioner af, hvem der må bevæge sig over grænsen, og hvem der ikke må. I 2006, da man vedtog en lov om sikkerhedshegn ved den amerikanske grænse, blev det stemt igennem med opbakning fra demokraterne. Dengang var det også en venstrefløjstanke at være for grænsekontrol, hvorimod der i dag på venstrefløjen er en meget stærk bevægelse mod at lukke os inde bag mure«.

Reece Jones insisterer på at se på de skærpede og mere voldelige grænser i et større historisk perspektiv. At en majoritet accepterer en praksis, er ikke ensbetydende med, at det fortsat vil forblive accepteret, mener han.