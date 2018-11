Millioner af vælgere så gennem Trumps had: Valget i USA blev en fuser

Det amerikanske midtvejsvalg endte lidt som historien om glasset, som man både kan betragte som halvt fyldt og som halvt tomt. Samme virkelighed, men to vidt forskellige vinkler.

På den ene side endte valget som et nederlag for Donald Trump, fordi han og hans republikanere mistede flertallet i Repræsentanternes Hus og dermed kontrollen over begge Kongressens to kamre.

Så Trump kommer ikke igennem med hverken sin mur til Mexico eller en meget strammere kurs over for immigranter. Og han kommer heller ikke af med Barack Obamas store sundhedsreform, Obamacare, sådan som han havde lovet sin vælgere.

Tværtimod kan han nu se frem til, at flertallet i Repræsentanternes Hus vil kræve undersøgelser af alt fra hans selvangivelser til hans russiske forbindelser og måske endda lege med tanken om at indlede en rigsretssag.

Der var således et USA, der sagde fra over for hans hadkampagne mod den fri presse, mod politiske modstandere og mod immigranter, og som vendte ryggen til hans nedladende holdning over for kvinder.

Men der var så også et andet USA: Det var det USA, der så gennem alt dette had – accepterede det – og sikrede Donald Trump et endnu større flertal i Kongressens overhus, Senatet.

Det understreger, at den amerikanske præsident ikke blot kom til magten ved kortvarigt at vække et had til live i befolkningen. Han har vækket en mere blivende kraft, der vil polarisere amerikansk politik endnu mere.

Men Trump fik også en anden sejr: For mens han selv øgede sit greb om magten i sit eget republikanske parti, står det fortsat uklart, hvem der skal bringe Demokraterne videre i det forestående opgør med trumpismen ved præsidentvalget om bare to år.

Senatskandidaten Beto O’Rourke, som mange håbede at se som en politisk reinkarnation af Barack Obama, gjorde det godt i det ærkekonservative Texas, men han tabte alligevel. Det samme gjorde guvernørkandidaterne Andrew Gillum i Florida og Stacey Adams i Georgia, selv om de alle forsøgte – og havde delvist held med – at mobilisere ’det nye USA’ i skikkelse af minoriteter, unge og byvælgere. Men de tabte.

Derfor er det nu op til demokraterne at finde en ny ung lederskikkelse, der både kan omfavne det nye, spraglede USA og opnå tillid i den hvide arbejder- og middelklasse, som i vid udstrækning er Trumps drivkraft. jarl-