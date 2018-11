Tilfreds Danske Bank kunde: Hvad skal jeg sige til folk, når de bliver forargede over, at jeg ikke vil skifte bank? Hvad gør jeg, når min bank fungerer rigtig godt for mig, men samtidig medvirker i en umoralsk handling, som også stiller mig til ansvar?

Jeg blev kunde i Danske Bank den dag, at min børneopsparing blev oprettet.

Jeg var kunde i banken, da jeg fik udbetalt min første løn og oveni fik udleveret mit første hævekort.

Og Danske Bank var min bank, da jeg flyttede hjemmefra, og min formue fik ny betydning. I dag er jeg stadig kunde på trods af min banks involvering i en historisk hvidvaskningssag, og det har jeg tænkt mig at forblive.





For os tilbageblivende kunder, som gerne vil give vores bank en chance, ville det være rart, at vores bank gav os nogle stærke argumenter, som var til at forstå uden en cand.polit. i rygsækken.

Den erklæring møder gerne stor forargelse. Men at jeg vil blive i Danske Bank trods føromtalte skandalesag betyder ikke, at jeg er amoralsk eller ønsker at forsvare Danske Banks handlinger.

Men jeg har ingen personlig, rationel begrundelse for at skifte bank. Jeg har aldrig oplevet nogen problemer med hverken rådgivning, service eller netbank.

Tværtimod.



Desuden tror jeg på nuværende tidspunkt ikke, at der findes en bank, som er mere opmærksom på at gøre det bedste for deres kunder end netop Danske Bank.



Efterhånden bliver det mere og mere efterspurgt at fejle i et nulfejlsregime. For som vores kære Bill Gates engang sagde:

»Det er fint at fejre succes, men det er vigtigere at lære af sine fejltagelser«.

Man lærer kun af at fejle. Og ja, det her er en dyr en af slagsen. Dog føler jeg mig mere sikker på, at Danske Bank ikke kommer til at begå samme fejl igen.



Men kære Danske Bank. I er nødt til at hjælpe mig lidt. For hvad gør jeg, når min bank fungerer rigtig godt for mig personligt og selv samme bank medvirker i en umoralsk handling, som også stiller mig til ansvar?



Jeg mangler bevis for, at I ikke kun vil fortsætte med at være mig en god bank, men at I tilmed vil blive en bedre bank.

Jeg mangler det argument, som jeg kan give kunder, der vælger at skifte bank eller dem, som ikke ønsker at blive kunde i banken til at begynde med.

Denne fejl kan faktisk være jeres momentum til at blive en bedre bank. Men I er nødt til at handle. Lad det ikke blive ved jeres kunders tro og håb.



For selvom praktiske forhindringer og personlige valg stadig kan medvirke til, at folk i dag ikke skifter bank på trods af en omfattende skandale, er folkestemningen klar og den generelle skepsis overfor banksektoren bliver kun stærkere.



Måske mister Danske Bank ikke kunder nu, men nye kunder kan blive en udfordring med mindre banken anbefales. Danske Banks omdømme har uden tvivl lidt betydelig skade, og der ligger et stort arbejde forude for at genskabe kundernes tillid.



Så kære Danske Bank, klæd ikke kun jer selv på, klæd også jeres kunder på.

Stop med at undskylde og bed om tilgivelse. Fortæl os i hvad I har lært og hvad I vil gøre.



I øjeblikket oplever vi, at alle har en mening om Danske Bank. Vi oplever flere som ønsker at forlade banken og en del, som ikke er interesseret i at skifte til banken.

For os tilbageblivende kunder, som gerne vil give vores bank en chance, ville det være rart, at vores bank gav os nogle stærke argumenter, som var til at forstå uden en cand.polit. i rygsækken.



I kan sende formildnede beskeder ud via netbank, lave faktabokse om hvidvaskning og udrulle kæmpe rapporter.

Men jeres kunder er jeres bedste forsvarere... Hvad skal vi sige?