Journalist har talt Trumps usandheder: I denne uge fangede han nummer 3.833 Medierne må gå langt hårdere til den amerikanske præsident, der i perioder har talt usandt over 20 gange i døgnet. Det mener den canadiske korrespondent i Washington Daniel Dale, der i to år har faktatjekket alle Trumps påstande.

At verdens mægtigste mand har et noget anstrengt forhold til sandheden, står efterhånden klart for de fleste. Men få har som Daniel Dale, canadisk korrespondent i Washington for avisen Toronto Star, styr på, hvor galt det egentlig er fat, når Donald Trump udtaler sig til pressen eller skriver til sine 55 millioner følgere på Twitter.



To måneder før præsidentvalget i 2016 begyndte Daniel Dale som den første journalist at faktatjekke alle Trumps påstande og har gjort det systematisk lige siden. I denne uge kunne han skrive Trump-usandhed nummer 3.833 på listen.

»Antallet af usandheder og løgne fra præsident Trump er steget dramatisk i 2018, hvor han indtil nu har sagt 2.822 usandheder mod 1.011 usandheder i 2017. Til at begynde med var det ret overskueligt at faktatjekke Trumps påstande, men i dag er det nærmest blevet et fuldtidsjob. Men det er ikke et fuldtidsjob; jeg er først og fremmest Washington-korrespondent, der skriver om amerikansk politik«, fortæller Daniel Dale over telefonen fra Washington.

De seneste måneder – især op til midtvejsvalget i november – er Trump gået amok i løgne og har i perioder afsendt over 20 i døgnet, viser Dales optælling.

Blå bog Daniel Dale Født 1985. Canadisk journalist og politisk korrespondent i Washington for Canadas største avis Toronto Star. Han var den første journalist, der begyndte at faktatjekke Trumps udtalelser og føre statistisk over hans usandheder.

Hvordan vil du forklare, at antallet af usandheder stiger?

»En del af forklaringen er nok, at han oftere udtaler sig offentligt, og jo mere han taler, desto mere lyver han. I takt med at han føler sig mere hjemme i rollen som præsident, taler han også oftere uden manuskript, og så får løgnene typisk frit løb. Det nye, vi så under midtvejsvalget, var, at mange af løgnene faktisk var skrevet ind i hans taler. Præsidenten og hans taleskrivere er simpelthen begyndt at bruge uærlighed som kampagnestrategi«.

Der er forskel på at sige noget, der er forkert, og så bevidst at lyve. Vil du kalde Trump for en løgner?

»Ja, det vil jeg. Jeg kaldte ham en løgner på MSNBC forleden. Det, mener jeg, er objektivt korrekt«.

Men for at lyve skal man være bevidst om, hvad der er sandt og falsk. Tror du, Trump er bevidst om dette – eller siger han bare ting, der falder ham ind, som så viser sig at være forkerte?

»I langt de fleste tilfælde er Trump bevidst om, at han lyver. Det er jeg helt overbevist om. Men I har ret – det sker, at han fremsætter falske påstande, hvor det er utydeligt, om han gør det med vilje. Der har f.eks. netop været et interview i Wall Street Journal, hvor Trump bliver ved med at blande ’toldsatser’ og ’rentesatser’ sammen. Da han bliver gjort opmærksom på fejlen og spurgt, om han mener ’toldsatser’ og ikke ’rentesatser’, siger han ja og undskylder, men fortsætter kort tid efter med at sige ’rentesatser’ i stedet for ’toldsatser’«.

Hvad er konsekvensen af, at USA har en præsident, der lyver så meget?

»At fundamentet for demokratiet eroderer. På et praktisk plan betyder det, at millioner af amerikanere får et helt skævt billede af virkeligheden, fordi de tror på det, deres præsident siger. For den øvrige del af befolkningen, som ikke tror på Trump, virker det ætsende og nedbrydende. Det er en byrde for den gennemsnitlige amerikaner, at man ikke kan stole på, at det, som landets leder siger, er korrekt. Det kan ikke undgå at skade tilliden til de demokratiske institutioner«.

Amerikanerne vidste jo allerede inden præsidentvalget, at Trump havde en noget lemfældig omgang med sandheden. Måske betyder sandheden bare ikke så meget?

»Der er helt sikkert en vælgergruppe, som vitterligt ikke går op i sandheden, og som mener, at Trump er en ærlig mand, uanset hvor meget han lyver. Men vi skal ikke lade dette segment diktere, hvad der er rigtigt og vigtigt. Der er heldigvis stadigvæk millioner af amerikanere – også blandt republikanerne – der går op i sandheden, og som er dybt bekymrede over, at deres præsident er så uærlig«.

Lyver også om drengespejdere

Særligt én ting har undret Daniel Dale i hans arbejde med at faktatjekke verdens mægtigste mand. Ofte lyver han om ting, som han uden problemer kunne have talt sandt om. Løgnen tjener altså intet formål.

»De fleste politikere bruger løgnen til at dække over en skandale, eller når de bliver pressede og går i defensiven. Men Trump lyver også, når han ikke er presset. Det er, som om sandheden bare aldrig er god nok, og han bliver nødt til at overdrive«.

Kan du give et eksempel?



»For eksempel har han godkendt den største lønforhøjelse til medlemmer af det amerikanske militær i ni år. Det er et faktum og en god historie for Trump. Men pludselig begyndte han at sige: ’Vi har godkendt den største lønstigning i mere end et årti’. Hvorfor denne overdrivelse? Hvorfor er ’ni år’ ikke godt nok?«.

»Et andet eksempel: Den amerikanske ledighed er den laveste i 49 år, hvilket i sig selv er imponerende. Alligevel går Trump ud og siger, at ledigheden er på det laveste niveau i ’mere end 50 år’. Selv når sandheden er rigtig god for ham, er den aldrig god nok. Jeg ved ikke, om det skyldes usikkerhed, hans kæmpe ego, eller at han bare er en lystløgner. Men bemærkelsesværdigt er det«.

Er der noget, Trump ikke vil lyve om?

»Nej, han er klar til at lyve om alt. Sidste år holdt han en kontroversiel tale ved et stævne for de amerikanske drengespejdere, hvor han bashede løs på Hillary Clinton og Obamacare. Da journalisterne efterfølgende spurgte ind til, hvorfor han havde brugt et uskyldigt spejderstævne til at komme med sine grove udfald, svarede Trump, at han havde fået et opkald fra spejdernes direktør, som havde fortalt, at det var den bedste tale, der nogensinde var givet til et spejderstævne, og at de var meget taknemmelige. Jeg kontaktede så drengespejderne for at få det bekræftet, og de svarede: ’Øhh, nej. Vi har ikke ringet til Trump og sagt det’. Det Hvide Hus måtte senere indrømme, at Trump selv havde fundet på opkaldet. At præsidenten må lyve om drengespejderne, er jo bare for skørt«.