Virkeligheden kalder, Sofie Løhde

Klokken er 05.00 om morgen, min krop er træt, men det er min hjerne ikke. Adrenalin holder mig i gang for 3 nat i træk næsten uden søvn. Min hjerne er allerede begyndt, at tænke på næste aftenvagt. Tanker som: »Hvor skal jeg hen?Kan jeg nå det? Kan jeg køre ruten anderledes Mon fru Hansen også er vred på mig i dag, fordi jeg kommer 10 min for sent? Åh nej, hvad nu hvis, der kommer noget uforudset«.

Jeg er desværre en af de offentligt ansatte, der har måtte sige STOP, trække i bremsen og sygemelde mig. Stress vandt over mig, og mange andre i 2018. Sådan tænker jeg, vi er mange, der længe har forsøgt at råbe jer op fra den offentlige sektor. Vi har råbt, skreget, svedt og grædt. Bevares vi elsker vores job, og der er gode dage, men jeg ville lyve, så det skreg til himlen, hvis jeg forsøgte at tegne et rosenrødt billede, af hverdagen i den offentlige sektor.

Og knap har vi startet 2019, inden ministeren tager sig den frækhed at tage spalteplads i aviserne omkring offentligt ansattes sygedage, som om det kom meget bag på politikerne, hvor galt det egentlig står til.

Vi har lige været igennem OK18 forhandlinger, så jeg tænker ikke, det kan vær gået ministerens næse forbi, at den er gal med arbejdsmiljøet i den offentlige sektor i dagens Danmark. Endnu engang sammenligner man det offentlige med det private, og jeg ved ikke, hvad det ligner.

Man kan på ingen mulige måder sammenligne, offentligt og privat. De private har større mulighed og indflydelse for at planlægge og styre arbejdsmiljøet, det har vi ikke i den offentlige sektor. Vi møder ind om morgenen trætte efter den foregående dags arbejdspres og de mange opgaver der skulle løses på bedst mulig vis. Eller rettere sagt finde et kompromis for dagen, for at have samvittigheden nogenlunde i behold, og med okay ordentlighed overfor borgerne.

Jeg vil gerne byde ind med nogle bud på forebyggelse, når det kommer bag på ministeren, at den offentlige sektor i gennemsnit har flere sygedage pr. person.

Lav et ordentligt arbejdsmiljø, tildel flere hænder og flere midler i kroner og ører. Det er jeres ansvar på Christiansborg, at velfærden er i orden, og jeg er sikker på, at man i den enkelte kommune og region gør hvad man kan.

Jeg kan forsikre jer for, at med det budget, der er lagt for døren til 2019 i regionerne, vil sygefraværet ikke blive lavere, og kvaliteten af behandlingen kun vil blive dårligere. Det kan ikke være forsvarlig omgang med skatteborgernes penge.

Derfor en opfordring til ministeren om, at komme ud af borgen, og opleve virkeligheden. Hvis du skulle arbejde bare 1 uge i det offentlige system, ville der ikke være meget høj hæl tilbage og dermed kun stå tilbage med et par tyndslidte sko.