Lærer: Regeringen får 10 for den fortrinlige, men mangelfulde præstation med det nye karaktersystem

Advarsel! Der er alvorlig risiko for at få kaffen galt i halsen, for du vil nu læse noget så sensationelt som et indlæg fra en lærer, som roser undervisningsministeren og uddannelsesministeren. Faktisk fortjener de begge et flot 10-tal for deres præstation. Denne karakter gives for den fortrinlige præstation, hvor der dog også er nogle mangler.

Der er nemlig grund til at rose Merete Riisager og Tommy Ahlers for deres initiativ til forbedring af den mere end ti år gamle karakterskala, vi bruger på skoler og uddannelsesinstitutioner. De har på baggrund af en grundig evaluering, hvor underviserne har været inddraget, indset, at det er på tide at forbedre karakterskalaen. Den har nemlig tre mangler:

Første mangel er, at en elev eller studerende starter med udgangspunkt i topkarakteren 12, og så trækker bedømmerne ellers fra, når der er fejl. Det medvirker til en slags nulfejlskultur, hvor det handler om ikke at lave fejl og ikke at tage chancer og afprøve nye ting. Mange i undervisningsbranchen vil nok nikke genkendende til unge, som spørger ind til, hvad der skal til for at få 12, frem for at søge vejledning om, hvordan de kan afprøve nye metoder eller anderledes projekter. Eleven vælger således det sikre frem for at prøve sig selv af med risiko for at fejle.

Vi bør i stedet have en karakterskala, hvor vi bygger op nedefra med udgangspunkt i, hvad eleven gør rigtigt. Ofte har jeg siddet med elever, der i en feedback til en eksamen eller en opgave ikke forstår, at de faktisk har fået et 7- eller 10-tal, for fokus er, hvorfor det ikke var 12. Det er klart, når vi har indrettet systemet efter, hvilke fejl eleven laver. Det kunne være langt mere opbyggeligt at tage udgangspunkt i, hvad eleven gjorde rigtigt med en supplering af, hvad der kunne være gjort bedre.

Anden mangel er, at der er nogle mærkelige spring i karakterskalaen, der desværre kan være medvirkende til den usunde præstations- og perfekthedskultur, vi ser blandt unge i dag. 25,1 procent af de unge mellem 16 og 24 har ifølge Den Nationale Sundhedsprofil således et højt stressniveau. Tallet for kvinderne i aldersgruppen er 40,5 procent.

Det ville være naivt at tro, at en forbedret karakterskala kan ændre væsentligt på de skræmmende tal, men i min hverdag oplever jeg gang på gang, at 12 blandt eleverne bliver set som en god karakter, 10 som okay og 7 som en dårlig og pinlig karakter, som de helst ikke fortæller deres klassekammerater om. Det er måske ikke så mærkeligt, når 7 svarer til 8-9 på den gamle 13-skala og 10 svarer til 10. I gamle dage kunne man altså sige: »Herregud, et 9-tal er da slet ikke så ringe, for det er jo tæt på en tocifret karakter«. I stedet ser unge i dag forskellen mellem 10 og 7 som afgrundsdyb. Sammen med fejlfindertilgangen er det med til at bidrage til perfekthedskulturen blandt unge.

Tredje mangel er, at karakterskalaen ikke tilgodeser de superdygtige elever. Selv om skalaen ikke ansporer eleverne til at tage chancer og prøve noget nyt, lykkes det alligevel med god vejledning af og til for nogle elever at afprøve nye og spændende projekter. Sidste år lavede nogle af mine elever et projekt, hvor de udviklede en ny type beton med affaldsplastik. De kontaktede både virksomheder og forskere for at få målinger, støbning og sparring. Resultatet blev en beton, som både var smidigere og stærkere end normal beton. Disse elever tog en chance, for de anede ikke, hvad det ville ende med, men de leverede et kæmpe engagement og en masse fritid i projektet. På den gamle skala ville det helt sikkert være blevet et 13-tal. De måtte dog nøjes med 12.