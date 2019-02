Psykolog: Vi burde tale om den potentielle katastrofe, der ligger i at mødres barsel bliver reduceret

Vi burde tale om risikoen for at mødres barsel bliver reduceret, og at flere børn derved kommer tidligere i institution.

Da jeg første gang hørte om øremærket barsel til mænd, blev jeg begejstret. Langt om længe blev der sat fokus på et seriøst og påtrængende problem, der i høj grad påvirker mænd og børn. Og netop nu er EU i gang med at indføre en lov, der øremærker otte uger af familiers samlede barsel til fædrene.

Desværre bliver de øremærkede uger trukket fra den samlede barsel, hvis faren ikke ønsker at gøre brug af den. Morens barsel bliver således reduceret til 44 uger i stedet for de oprindelige 52.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at mange mænd formentlig vil gøre brug af den nye rettighed. Samtidig vil forslaget gøre noget ved ligestillingen mellem mænd og kvinder i forhold til familieforhold, løn og karriere.

Problemet er bare, at lovgivningen og den deraf affødte debat helt overser dem, det handler om: børnene.

I en debat mellen Sofie Carsten Nielsen (R) og Christina Egelund (LA) i Deadline på DR 2 blev det for nylig påpeget, at 9 ud af 10 fædre allerede gør brug af øremærket barsel i lande som Norge og Sverige. Det betyder, at op mod 10 procent af alle familier kommer til at sende deres børn i institution eller dagpleje i en alder af 10 måneder, altså efter 44 uger, når moderens barsel ophører som følge af den nye lovgivning.

Det er et stort problem, når stort set alt psykologisk forskning peger på, at det er langt sundere for et barn at vente længere med at komme i institution i forhold til deres kognitive og sociale udvikling. Der er selvfølgelig debat om det optimale tidspunkt, men den generelle konsensus lader til at være børn har bedst af at vente til 15-måneders alderen eller senere, inden de bliver placeret i institution.

I tillæg til dette findes der stort set ingen seriøse fagpersoner, der påstår, at børn har godt af at komme i institution før 1-års alderen og da slet ikke, når de kun er 10 måneder.

Det er muligt, at samfundet kommer til at nyde godt af ekstra skatteindtægter fra flere arbejdende forældre samt ekstra indtægter fra større udgifter til daginstitutionerne. Men det er ganske enkelt skræmmende, at hensynet til børn er druknet i debatten om øremærket barsel og ligestilling.

Vi burde i det mindste tale om den potentielle katastrofe, der ligger i at mødres barsel bliver reduceret, og at flere børn derved uundgåeligt kommer tidligere i institution.