Jeg vil gerne starte en ny fortælling. Nemlig at det kan være forfærdeligt at blive skilt, men ikke nødvendigvis. Og i hvert fald behøver det ikke blive ved med at være det.

Jeg anerkender, at det kan være forfærdeligt at blive skilt, at det er en sorg for nogen, at det kan knuse en i en tid, at det kan knuse flere i en tid. Men jeg anerkender ikke, at det gælder for os allesammen.