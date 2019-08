Forfatter efter demonstrationer i Rusland: Er Putin ved at brænde ud?

De seneste par ugers demonstrationer kan presse Putin til fejltrin, som vil afsløre, om han for alvor er ved at miste grebet om magten.

For tiden syder Moskva af politisk aktivisme. Der er ustandselig demonstrationer, og på en enkelt dag har antallet af anholdte rundet de tusind. Men eftersom russiske demokrater er blevet skuffet så ofte før, ved de også, at de ikke skal skrue forventningerne for højt op: Præsident Vladimir Putin er fast besluttet på at fortsætte på posten.