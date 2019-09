Ny pris hylder den hårde og høviske debat – i Hørups navn og ånd

Jeg har altid haft en forestilling om Viggo Hørup som en vild mand med viltert hår, der i timevis vandrede frem og tilbage på stuegulvet med opsmøgede ærmer og ild i øjnene.

Jeg har altid set for mig, at det var denne mands rastløse energi, der blev strømførende for den nødvendighed og det temperament, han var bærende kraft i at lade udkomme som Dagbladet Politiken for snart 135 år siden.

Viggo Hørup ville forandre og omvælte det danske samfunds- og kulturliv med oplysningens kraft og argumentets magt. Alt er forandret fra dengang. Det politiske system. Samfundsdebatten. Mediebilledet. Alt.

Hørups Debatpris

Men Viggo Hørups grundtanke om den demokratiske debat har større gyldighed end nogensinde, og Hørups ildebrand i brystet er en kæmpe inspiration for alle os, der i dag har privilegiet at udgive Politiken.

Jeg er derfor stolt af at kunne fortælle, at Politiken indstifter en ny pris, Hørups Debatpris, der har til formål at fremme en stærk demokratisk debatkultur. Prisen uddeles første gang på avisens fødselsdag, 1. oktober.

For Politiken er det ikke småting at uddele en pris, der bærer vores grundlæggers navn. Det er en erkendelse af, at en sådan pris er et nødvendigt redskab i vores fortsatte arbejde for en oplyst og handlende offentlighed.

Viggo Hørups debatideal var netop, at den offentlige samtale både skulle være direkte og konfrontatorisk, men samtidig høvisk og sober, så man – som Hørup sagde – kunne »dele os efter anskuelser«.

På det fundament hviler både den demokratiske tanke og Politiken, og ånden i den tanke har Hørup selv sat ord på:

»Hvad alle mennesker er enige om, det er der sjældent stor stads ved. Det, der dur noget, plejer at dele og sætte skel, og det er i striden, at livet genfødes og fornyes«.

Viggo Hørup tog den demokratiske debat mere alvorlig end mange debattører i dag tager sig selv. Med love kan politikere regulere befolkningens adfærd. Det er sandt. Men kun med ordets og argumentets kraft kan man ændre befolkningens holdninger og vilje, som er forudsætningen for at rejse den forandrende faktor i samfundet. Dette demokratiske borgersind formulerede Viggo Hørup allerede i sommeren før den første udgivelse af Politiken: »Man kan håne den offentlige mening, foragte den og træde den under fødder, men den offentlige mening sejrer til sidst. Den breder sig i videre og videre ringe, den bryder stærkere og stærkere på og den bryder altid igennem (…), indtil folkets vilje atter er bleven landets lov«, sagde han i sin grundlovstale på Femte Juni Plads på Frederiksberg i 1884.

En god debat skal klarlægge forskelle og ligheder, men total enighed kan ikke være målet, fordi den er tappet for den kraft, der fører vores samfund videre

Der ligger en tendens i tidens demokratiske samtale – især digitalt – om, at det rette argument eller det rette talmateriale kan afgøre en debat. Den fejltagelse må ikke få lov at være levedygtig, for vi driver samfundet fremad gennem uenighed og vores evne til at træffe fælles beslutninger på trods af uenigheden.

En god debat skal klarlægge forskelle og ligheder, men total enighed kan ikke være målet, fordi den er tappet for den kraft, der fører vores samfund videre.

Modtageren af Hørup-prisen skal derfor være et lysende eksempel på, hvordan man højner den demokratiske debat med argumentets styrke i en tid præget af dyb splittelse mellem land og by, mellem humanister og nationalkonservative og mellem dem, der deltager i den offentlige debat, og dem, der står udenfor. Der er grundlæggende behov for at styrke den demokratiske samtale og styrke fællesskabet mellem borgerne på tværs af politiske og sociale skel.

Der findes i disse år skikkelser i den offentlige debat, navnlig politikere, som lever af at så ufrugtbar splid mellem danskerne. Derfor er bekymringen for tonen i debatten, for sammenhængskraften og for vores forståelse af hinandens livsvilkår og ståsteder under pres. Den form for oppisket splittelse lå langt fra Hørups debatideal, som han selv formulerede det: