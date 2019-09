Du kan være med til at afgøre Hørups Debatpris

»Det er i striden, at livet genfødes og fornyes«, sagde Politikens grundlægger, Viggo Hørup. I den ånd indstifter Politiken nu en pris, der gives til en debattør med slagkraft og charme.

1. oktober er en særlig dag. Det er Politikens fødselsdag, og i år falder den sammen med Folketingets åbning. Det er en dag, hvor demokratiets puls banker tydeligt.

I år på denne dag vil Politiken for første gang uddele den nyindstiftede Hørups Debatpris, der har til formål at fremme og udvikle den stærke demokratiske debatkultur i Danmark. Prisen bærer Politikens stifter og første ansvarshavende chefredaktørs navn, fordi Hørup om nogen forstod, hvad kernen i en sund demokratisk debat udgøres af.

For Hørup var enighed ikke målet med diskussionen, for det er gennem uenighed og udveksling af synspunkter og argumenter, at samfundet drives fremad.

Derfor skal en modtager af Hørups Debatpris være et lysende eksempel på, hvordan man højner den demokratiske debat med argumentets kraft i en tid præget af dyb splittelse mellem land og by, mellem humanister og nationalkonservative og mellem dem, der deltager i den offentlige debat, og dem, der står uden for.

Hørups Debatpris er støttet af Politikens Fond, og prismodtageren modtager – foruden æren – 50.000 kroner, hvoraf halvdelen øremærkes til vinderens hjertesag. Vinderen modtager desuden et indrammet satireportræt tegnet af politikens bladtegnere Roald Als, Philip Ytournel og Mette Dreyer.

Alle disse herligheder vil blive overrakt til vinderen ved et stort arrangement i Absalon i København 1. oktober, hvor der vil være fællesspisning, underholdning, sang, quiz, munterhed, alvor og argumenter overalt.

Indstil din favorit

I Hørups ånd vælges vinderen af en bredt sammensat jury på baggrund af indstillinger fra folket. Du kan sende navneforslag til adressen debatpris@pol.dk.

Vi beder blot om, at du overvejer, om din kandidat opfylder følgende kriterier:

Nysgerrighed

Den nysgerrige debattør lader først og fremmest sin modstander tale ud og udviser en reel interesse for de argumenter, som bliver brugt. Når man refererer modargumenterne, man bliver mødt med, skal det gøres med en respekt for, hvad modstanderen rent faktisk har sagt og mener. Den nysgerrige debattør fordrejer ikke andres standpunkter for at score billige point og optræder som en fair og fordomsfri modstander.

Fokus

Den skarpe debattør lægger vægt på sine egne holdninger og sin egen argumentation, men evner også at gennemskue andres svage argumenter og møde dem med modstand i form af logik og dokumentation. Alle standpunkter er ikke lige værdifulde og gyldige, og i mødet med modstand i en diskussion skal de bedste standpunkter og argumenter have flyvehøjde – i en anerkendelse af, at debatten i sig selv ikke er målet, men at ordene skal føre til forbedringer. Derfor skal konkrete spørgsmål mødes med konkrete svar, idet den dygtige debattør forstår, at begavet debat ikke nødvendigvis handler om at blive enige.

Respektfuldhed

Den sobre debattør husker at anerkende sin modstander, tale vedkommende op og ikke mindst give plads til tvivl og holdningsændringer, når bedre argumenter eller dokumentation har fået en selv eller andre til at skifte standpunkt. Samtidig ved den respektfulde debattør, at debatter er en mental kontaktsport, hvor der bliver gået til stålet, og hvor argumenterne tørner sammen og slår gnister. Det kan sagtens foregå respektfuldt, blandt andet ved at debattørerne taler ud fra fælles definitioner og ikke skændes om teknikaliteter, men søger efter et fælles udgangspunkt for meningsudvekslingen.