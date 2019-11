God for finsk sauna og dårlig dag for Myles Garrett, der »tabte fatningen«

FOR ABONNENTER

Suomi. Fredag aften kunne finnerne juble over, at deres herrelandshold i fodbold for første gang nogensinde kvalificerede sig til en EM-slutrunde. Det skete med en sejr på 3-0 over lilleputten Liechtenstein. Men sejren kunne have været fuldstændig ligegyldig, hvis ikke finnerne kort forinden havde fået genoprettet den nationale selvforståelse ved at tilbageerobre en verdensrekord, som Kina havde haft den frækhed at tiltuske sig, men som finnerne ikke kan leve uden. Vi taler naturligvis om den finske nationalsport: sauna. Og vi taler om Guinness-rekorden for flest forskellige nationaliteter i én sauna på samme tid. Og ja, den findes. Reglerne er enkle: Det gælder om at proppe flest mulige nationaliteter ind i en 60 grader varm sauna og sørge for, at de bliver derinde i mindst 5 minutter. Det lykkedes i verdens – naturligvis – største træsauna, som er placeret hos det finske flådeakademi på øen Suomenlinna ud for hovedstaden Helsinki. 101 mænd og kvinder svedte sig til triumfen. Kineserne havde kun talt til 99, da de tyvstjal rekorden i 2013. Så kan de lære det.