Kæreste til terrordømt: Min kæreste kæmpede mod IS. Nu er han fængslet

Siden 12. november 2019 har 23-årige Aske Barfod Sivesgaard siddet i lukket fængsel i Nordjylland. Han er dømt efter en lov, der ligger under terrorlovgivningen, paragraf 114 j. Loven blev indført af den tidligere V-LA-K-regering med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Den havde egentlig til formål at ramme mennesker, der var taget til Syrien for at kæmpe side om side med Islamisk Stat. Men Aske har ikke kæmpet for Islamisk Stat. Det har Tommy Mørck heller ikke. Alligevel er han og Aske p.t. de eneste i Danmark, der er blevet dømt efter paragraf 114 j.

Men hvad har de så gjort? Både Aske og Tommy har kæmpet imod Islamisk Stat i Syrien. De har deltaget i kampen for at opbygge et demokratisk socialistisk samfund i Rojava sammen med kurderne i YPG/YPJ.

Den kurdiske milits var netop dem, der havde held med at få slået Islamisk Stat tilbage, og som i flere år har været Vestens allierede (indtil Vesten for nylig svigtede kurderne til fordel for relationen til Tyrkiet).

De har kæmpet for frigørelse fra alle former for tvang, både Islamisk Stats religiøse fanatisme, det autoritære Assad-regime samt Erdogans anlæg til, hvad der er svært at forstå som andet end et forsøg på etnisk udrensning af et folkefærd (kurderne). De har kæmpet for et frit, lige og socialt retfærdigt samfund, de har bekæmpet Islamisk Stats terror.

Alligevel er de blevet dømt efter en paragraf under terrorlovgivningen. Danmark har nemlig implementeret lovgivningen på en ret anderledes måde end andre lande. Loven om fremmedkrigere, som man også kunne kalde den, er blevet til som følge af en FN-resolution fra 2014 om at bekæmpe foreign terrorist fighters. Folk, der kan defineres som terrorister altså.

Men den danske stat valgte at bruge resolutionen som anledning til at implementere, at det var den blotte indrejse i bestemte områder af Syrien, der blev ulovligt for danske statsborgere.

Det gjaldt bl.a. al-Raqqa-distriktet, som man mente var kontrolleret af Islamisk Stat. Dette forbud mod den blotte indrejse i bestemte områder fik i 2014 tænketanken Justitia til at kritisere den danske regering for at »overimplementere« resolutionen.

Kun med et ’anerkendelsesværdigt formål’ kunne man få tilladelse til at rejse til disse områder. Det er åbenbart ikke anerkendelsesværdigt at opholde sig der for at bekæmpe en terrororganisation og støtte opbygningen af et demokratisk samfund.

Så Aske er blevet dømt for at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien. Sidenhen er området fjernet fra listen over steder, danske statsborgere ikke må opholde sig. Det er sket, netop fordi det lykkedes koalitionen, med kurdiske YPG/YPJ i front, at befri områderne fra Islamisk Stat.

Allerede før Aske ankom til området, havde denne befrielse været i gang, og Islamisk Stat havde tabt de fleste af områderne op til al-Raqqa-distriktet. Det danske forbud blev dog først revideret langt senere, selv om Islamisk Stat, på det tidspunkt hvor Aske opholdt sig der, var stort set fordrevet fra området og i hvert fald på voldsom retræte.

Så Aske blev alligevel dømt til seks måneders fængsel. Efter terrorlovgivningen. Fordi han har opholdt sig i et bestemt område for at støtte kampen for et frit samfund uden tvang. Det har ramt mig helt alvorligt på min følelse af retssikkerhed.

At Danmark har valgt at overimplementere en resolution fra FN, hvis formål var at bekæmpe terrorisme, så de to eneste, der er blevet dømt efter den lov, er folk, der har bekæmpet terrorisme og kæmpet for idealer, som mange i Danmark nyder at holde skåltaler for, er simpelthen uhyggeligt.

Det er da også blevet problematiseret af en række politikere på tværs af det politiske spektrum, at loven er endt med at ramme sådan, som den gør. Men alligevel er loven ikke blevet justeret.

Hverken Aske eller Tommy har i min optik gjort noget amoralsk, tværtimod har de fulgt idealerne om et frit, lige og socialt retfærdigt samfund

Nu sidder Aske så i et lukket fængsel i Nordjylland de næste seks måneder. Han er blevet revet ud af den hverdag, han havde fået bygget op igen, efter han kom hjem fra Syrien. Han havde fået læreplads som murer og havde netop havde afsluttet 1. hovedforløb med gode karakterer.

Han må få en times besøg om ugen fra folk godkendt af Kriminalforsorgen (hvis der er konkret mulighed for det, kan besøget få lov at vare længere), men det er svært at organisere, for de har placeret ham i et fængsel, der ligger mange timers kørsel fra familie og omgangskreds.

Han må ringe til maks. 10 godkendte personer, efter hans såkaldte ringetilladelser er blevet godkendt. Det tog tre uger, før de blev godkendt, og han havde derfor kun mulighed for at foretage to opkald om ugen på ca. 10 minutter hver de første tre uger. Vi kan ikke ringe til ham. Den primære kommunikationsform er altså breve. Og hvorfor er han så blevet placeret i et lukket fængsel?

Fordi Kriminalforsorgen har et program imod radikalisering og ekstremisme, som både Aske og Tommy falder ind under, fordi den paragraf, de dømmes efter, netop hører under terrorlovgivningen. I Askes tilfælde har de forvaltet den indsats således:

I de fleste tilfælde, hvor man skal afsone en dom, indkaldes den dømte (næsten altid allerede inden retssagen) til en samtale med Kriminalforsorgen, som Kriminalforsorgen bruger til at vurdere den enkelte, samt hvilken afsoningsform der bedst passer til dommen og fungerer ift. resocialisering. Her vurderer de normalt muligheden for betinget fængsel og samfundstjeneste.

I domme på op til seks måneder er det desuden normalt muligt at søge om at afsone med fodlænke. I Askes tilfælde blev han bare ikke indkaldt til en sådan samtale. I stedet fik han kort efter dommen et brev fra Kriminalforsorgen i sin e-Boks.

Der stod, at Kriminalforsorgen som følge af deres indsats mod radikalisering og ekstremisme havde bestemt, at han skulle afsone i et lukket fængsel, og at han snarest muligt ville modtage dato og sted for afsoning. Uden at have mødt og lavet en konkret vurdering af Aske klassificerede Kriminalforsorgen ham altså som radikaliseret. Og det på trods af, at han har kæmpet med en gruppe, som Danmark har været allieret med, og netop ikke en terrororganisation. Og uden overhovedet at se på, hvor han var i dag, 1,5 år efter han var kommet hjem.

Hvis han havde oplysninger, som han mente kunne ændre Kriminalforsorgens beslutning, skulle han ifølge brevet henvende sig inden fem dage. Fem dage, ikke fem hverdage. Og brevet kom på en fredag.

Reelt havde han to dage til at få kontakt til Kriminalforsorgen med sine oplysninger. Det gjorde han selvfølgelig. Oplysninger om uddannelsesforløbet og lærepladsen, som ville skulle afbrydes, hvis han blev tvunget til at afsone i lukket fængsel.

En ansøgning om at afsone med fodlænke i stedet. Men i stedet for på nogen måde at genoverveje vurderingen og eventuelt forholde sig konkret til Aske afviste Kriminalforsorgen alle forsøg på at få en afsoningsform, hvor han kunne få lov at fortsætte sin uddannelse. Nu har han måttet afbryde sin uddannelse og sidder så i et lukket fængsel.

Ved domsafsigelsen i Københavns Byret sagde dommeren nærmest undskyldende: »Og det er så med mulighed for fodlænke«, da hun havde afsagt dommen. Som en slags trøst for, at de godt kunne se, at der her var en ung mand, som det fremstod voldsomt at hive ud af sin velfungerende hverdag.