En god dag for heldige koalaer og en dårlig dag for forgiftede rovfugle

En god dag for ...

Heldige koalaer. Der er ikke meget sjov ved tilværelsen, når ens hjem er brændt ned til grunden, og man ikke havde nogen forsikring. Men nede i det hærgede Australien har man stadig overskud til at tage sig af ofrene for de mange og ukontrollable skovbrande. Så vores lille nuttede ven på billedet her kan alligevel se frem til en tilværelse på den anden side af katastrofen, som hærgede det kræsne pungdyrs yndlingsskov og alle de lækre eukalyptusblade, som den skulle have mæsket sig i. Det vurderes, at omkring 1 milliard vilde dyr er omkommet i flammerne down under siden september, og mere end 117.000 kvadratkilometer land er blevet ødelagt af de voldsomme skovbrande, skriver Ritzau. Lige nu befinder denne koala og 10 af dens fæller sig på universitet i hovedstaden Canberra, hvor forskere har behandlet dyrene for deres brandskader. Så en dag kan den heldige koala finde sig et nyt stamtræ.​​

En dårlig dag for ...

Forgiftede rovfugle. Og mens de nede i Australien har travlt med at forbinde forbrændte pelsdyr, er der herhjemme i idylliske Dannevang nogle, der har et helt anderledes anstrengt og forbryderisk forhold til truede dyrearter. Det viser sig nemlig, at to fredede rovfugle – en musvåge og en duehøg – som i november blev fundet døde i et skovområde nær Schackenborg Slot i Tønder, var blevet forgiftet med den ulovlige nervegift carbofuran. Det oplyser Miljøstyrelsen, der nu har anmeldt sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi. Siden 2008 har der været flere end 27 sager om rovfugle, der er blevet forgiftet, skriver Ritzau. Formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, kalder det på forbundets hjemmeside beskæmmende. »Der render nogle mennesker rundt i vores natur, som er totalt ligeglade med lovgivning og almindelig moral og ordentlig opførsel«. Punktum.​​

