Overlæge: Danmark har alt, alt for få intensivpladser til kommende coronaviruspatienter

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Vil Danmark have plads til alle coronapatienter, når det går løs?

Danmark råder over 500 intensivpladser. Disse intensivpladser er afgørende for overlevelsen af patienter inficeret med coronavirus (covid-19), fordi lungeinfektioner og lungesvigt med covid-19 ofte kræver respiratorbehandling. Kapaciteten af intensivpladser bliver derfor en flaskehals for optimal behandling af de covid-19-syge.

Det kan virke underligt, at jeg i skrivende stund uden én eneste hospitalsindlagt patient i Danmark med covid-19-infektion ønsker at analysere scenarier for sygdommens befolkningsmæssige udvikling. Men belært af erfaringerne fra Kinas Hubei-provins og udbruddene i Iran og Italien er det relevant at se på de eventuelle konsekvenser for det danske sundhedsvæsen og intensivafdelingerne i særdeleshed.

For Danmark kan vi forvente omkring 500 smittede inden udgangen af marts, og i april går det for alvor løs

Primærsektoren er allerede nu under voldsomt pres, men det er især beredskabet omkring den patientbehandling, vi vil kunne tilbyde på sygehusene, der er mit ærinde i dette indlæg. Her kommer mængden af disponible senge på medicinske og intensivafdelinger nemlig i spil i spørgsmålet om, hvorvidt de danske sygehuse reelt kan håndtere alle fremtidige coronaviruspatienter eller ej. Har sygehusene plads til alle de syge, eller har de ikke? Læs videre, hvis du ønsker et svar på spørgsmålet.

For at besvare spørgsmålet er der behov for en forståelse af covid-19’s natur og en beskrivelse af, hvad vi ved og ikke ved om sygdommen på nuværende tidspunkt.

Det siger sig selv, at en covid-19-epidemi vil øge befolkningens sygelighed, og at denne sygelighed vil resultere i hospitalsindlæggelser. Ifølge Farr-Brownlees epidemilov har en epidemi den karakter, at den i løbet af de første mange uger stiger eksponentielt, og for Covid-19 gælder, at fordoblingshastigheden er 6 dage. Det betyder, at antallet af smittede øges med en faktor 32 hver måned. For Danmark kan vi forvente omkring 500 smittede inden udgangen af marts, og i april går det for alvor løs.

Befolkningens sygelighed er defineret af smitteraten og covid-109’s sygdomsfremkaldende effekt (patogenicitet). Smitteraten (hvor mange der bliver smittede) er påvirket af sygdommens smittefare, inddæmningsinitiativer fra regeringen, brugen af personlige værnemidler, virusmutationer, og eventuelle sæsonvariationer i covid-19’s naturhistorie. Det er ikke relevant at inddrage betragtninger om vaccination mod covid-19, da en vaccine næppe bliver tilgængelig i år.

Vi kender ganske godt smittefaren, og denne menes at være dobbelt så høj som vanlig influenza A, dvs. 1 person smitter i gennemsnit 3 andre. Dødeligheden af influenza A ligger omkring 1 promille, og da omkring 1.000 årligt dør af denne, kan vi skønne udbredelsen til at være omkring 1 million danskere under en sæson. Langt de fleste af disse går under radaren med få eller ingen sygedage fra arbejdet. Studier har f.eks. vist, at op til 85 procent går på arbejdet, selv om de er influenzaramte.

En vaccine bliver næppe tilgængelig i år

Regeringens inddæmningsstrategi består aktuelt i at benytte epidemilovgivningen til at forbyde større forsamlinger, sende folk i 14 dages karantæne i hjemmet, hvis de har været i lande med udbrud, og isolere og teste muligt inficerede. Aktuelt er 113 danskere testet positive, og 770 er i karantæne. Regeringen har udgivet en manual for, hvorledes man skal kontakte sundhedsvæsenet uden at smitte andre, og har anbefalet ikke at tage til risikozoner (Kina, Norditalien, Sydkorea og Iran). Tager man alligevel afsted til trods for givet råd, vil man risikere at misligholde sit ansættelsesforhold på arbejdspladsen med risiko for afskedigelse. Danmark har i dag udvidet disse inddæmningsværktøjer med forbud mod større offentlige forsamlinger end 1.000, at afholde sportsbegivenheder uden tilskuere og har udstedt retningslinjer for håndtryk og kram, som generelt frarådes, selv blandt samboende.

Samlet set har disse tiltag det formål at forsinke udbredelsen, men det er samtidig med erkendelsen af, at covid-19 kun kan bremses, men ikke undgås. Et grundlæggende problem er dog, at virustesten ikke er 100 procent pålidelig (der er falsk negative, dvs. inficerede, der aldrig opdages, selv om de testes), og det forventes, at et betydeligt antal danskere allerede nu er inficeret, men endnu ikke har udviklet sygdommen.

Inkubationstiden for covid-19 er mellem 2 og 14 dage, og op til 80 procent skønnes at være symptomfri bærere og spredere af virus. Nogle er endda såkaldte ’superspredere’, dvs. at de er i stand til at inficere 10 gange så mange personer som gennemsnittet. Disse symptomfri personer kan ikke identificeres uden tests, og brugen af tests er aktuelt begrænset til personer med luftvejsinfektioner, dvs. de sidste 20 procent. Vi må gå ud fra, at dette mørketal – de symptomfri 80 procent – således er den motor, der primært spreder covid-19 i befolkningen.

Med hensyn til personlige værnemidler er det først og fremmest kontaktsmitte, der skal undgås. Virussen har vist sig at kunne overleve i op til 48 timer uden for kroppen, hvilket øger smittefaren ikke blot gennem håndtryk, men også indirekte via dørhåndtag, toiletter og fælles kontaktpunkter i det offentlige rum. Effektive værnemidler er generøs afspritning af hænder, undladelse af håndtryk og berøring af eget ansigt, samt at undgå kropstæthed i større forsamlinger eller nærhed til personer med luftvejsinfektion. Ansigtsmasker er derimod aldeles uegnede i forebyggelsesøjemed. Personer, der har covid-19 i luftvejene, vil imidlertid få nedsat deres spredningsrisiko ved at bruge ansigtsmaske. Allerede nu ser vi hamstring af disse værnemidler i ikke blot de hårdest ramte lande, men også Danmark, og patienter og pårørende spørger til disse værnemidler, når de møder op til behandling hos lægen.

En virus har en evne til at udvikle og tilpasse sig deres bærers immunsystem over tid. Små gradvise ændringer (’drift’) bevarer bærerens immunitet til en vis grad, mens pludselige større ændringer (’shift’) kan forårsage helt nye epidemier, fordi immunsystemet skal lære at bekæmpe infektionen på ny. Disse ændringer er årsagen til, at der udvikles nye influenzavacciner hvert år. Problemet med covid-19 er, at virussen således godt kan udvikle sig undervejs i den aktuelle epidemi, men det er uklart, hvilken betydning det i så fald vil få. Et realistisk bud er, at virus bliver mere sygdomsfremkaldende; det forlyder, at en 40-årig japansk kvinde er blevet smittet to gange af covid-19 med en virusfri periode imellem, hvilket typer på, at virus allerede nu er i færd med at mutere.

Med hensyn til sæsonvariationer er det et kendt faktum, at influenza A typisk raser i vinterhalvåret og dør ud i løbet af sommeren. Årsagen til dette er ukendt, men kan hænge sammen med varme, termik, mindre sekretudskillelse og generelt bedre immunitet om sommeren. Det er dog ikke gældende for alle influenzatyper, da f.eks. sars ikke fulgte denne sæsonvariation. Det er uklart, om noget lignende gør sig gældende for covid-19, da sygdommen aktuelt opfører sig epidemisk i lande, der er betydeligt varmere end Danmark.

Belastningen af hospitaler og sygehuse er styret af indlæggelsesrate, sengedagsbehov og aktuel sengekapacitet. Indlæggelsesraten er den andel af de inficerede, der har behov for hospitalsindlæggelse. Jo mere sygdomsfremkaldende en virus er, jo flere har behov for indlæggelse. Nogle skønner, at op til 20 procent falder i denne kategori, dvs. overvejende ældre, alment svækkede, diabetikere og hjerte-lunge-syge.

På hospitaler og sygehuse vil der blive behov for at rekvirere lånesenge på kirurgiske afdelinger til at håndtere overbelægningen på de medicinske afdelinger

Influenza A udløste sidste år 8.000 indlæggelser (dvs. 4 procent af de ’syge’), og en tredjedel af disse krævede indlæggelse på intensivafdeling. Tal fra influenzaepidemier i USA viser, at 1 procent af de influenzaramte kræver hospitalsindlæggelse, og at 10 procent af disse indlægges på intensivafdeling. Bemærk, at disse tal stemmer ganske godt overens med danske erfaringer, og at de altså er væsentligt lavere end de tal, der aktuelt cirkulerer om covid-19.

Den aktuelle dødelighed af covid-19 kan udregnes ved at dividere antallet af døde i dag med det antal inficerede, man havde kendskab til for 10 dage siden, da det i gennemsnit tager 10 (5-25) dage at dø af covid-19 efter, at man har udviklet symptomer. Ifølge dette regnestykke ligger dødeligheden på omkring 4,2 procent (i Italien 3,7 procent, i Iran 3,0 procent), og hvis man forudsætter, at disse personer udgør en tredjedel af de intensivindlagte med covid-19 – som igen udgør en tredjedel af de hospitalsindlagte – når man op på henholdsvis 10 procent intensivindlagte og 20 procent indlagte på medicinske afdelinger af de syge patienter.

Dødsstatistikken er ikke kun en regnemæssig teknikalitet. Fortolkningen af statistikken har enorm betydning for besvarelsen af vores oprindelige spørgsmål om, hvorvidt kapaciteten af vores intensivpladser er tilstrækkelig. Dødeligheden på 4,2 procent er afhængig af, om de testede er blevet undersøgt, fordi de udviste alvorlige symptomer, eller om de er blevet tilfældigt udvalgt, f.eks. ud fra geografiske kriterier. Hvis det første er gældende, vil de udgøre de ’syge’ 20 procent, hvilket vil reducere den faktiske dødelighed til en fjerdedel, altså til omkring 1 procent. Imidlertid ser fordelingen af testede ud, som om 80 procent har en mild infektion, hvilket tyder på, at de testede er udvalgt tilfældigt, og at mørketallet (de inficerede, der ikke er blevet testet) vil have en lignende fordeling mellem milde og alvorlige (indlæggelseskrævende) tilfælde. I så fald er dødeligheden uændret på 4,2 procent.

Sundhedsstyrelsen har en mere optimistisk fortolkning af tallene. De skønner, at 5 procent vil kræve indlæggelse på intensivafdeling, og at 10-15 procent vil kræve indlæggelse på medicinske afdelinger. Regeringen har på baggrund af disse fremskrivninger fra Sundhedsstyrelsen aktiveret epidemiloven. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at epidemikommissionen ifølge epidemilovens paragraf 7 »kan påbyde, at et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, afspærres, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang, ligesom kommissionen kan forbyde, at der afholdes offentlige arrangementer og lignende i området«. Almindelig influenza opfylder ikke disse kriterier. Der er således en væsentlig forskel mellem influenza og covid-19. Epidemiloven går udelukkende på sygdommens farlighed og ikke på de samfundsøkonomiske konsekvenser, som en sygdom kunne have.