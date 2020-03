Overlæge om coronavirusudsigter: Vi er nødt til at tale om risikoen for en katastrofal mangel på intensivpladser i nærmeste fremtid

En epidemi har den karakter, at den de første mange uger stiger eksponentielt, og for Covid-19 gælder, at fordoblingshastigheden er 6 dage. For Danmark kan vi forvente omkring 500 smittede inden udgangen af marts, og i april går det for alvor løs, skriver Kenneth Jensen, overlæge i anæstesiologi og intensiv terapi, i dette indlæg.