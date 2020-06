37 debattører færdiggør sætningen: Coronakrisen har lært os ...

På torsdag er det tre måneder siden, regeringen lukkede Danmark for at undgå spredning af coronavirus. Hvilket indtryk sidder vi tilbage med i dag? Vi har bedt en lang række stemmer i den offentlige debat færdiggøre sætningen ’Coronakrisen har lært os...’

... at vores velfærdsmodel kan noget helt særligt. Også i kriser. Den globale pandemi, som vi alle helst havde været foruden, har været et kæmpe eksperiment, der har tryktestet verdens samfundsmodeller anno 2020. Her har det vist sig, at kombinationen af universel velfærd til alle, en stærk arbejdsmarkedsmodel og begavet regulering af kapitalismen virker! Sundhedsmæssigt. Økonomisk. Og socialt. Ingen når denne samfundsmodel – der balancerer mellem offentligt og privat, mellem fællesskab og individ – til sokkeholderne. Eller rettere: Det burde coronakrisen have lært os alle. Men i en verden hjemsøgt af ideologer uden tvivlens nådegave og med en blind tro på, at kun markedet virker, kan man bestemt ikke vide sig sikker.