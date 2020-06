Debatredaktør: Det gør ondt at se, hvordan Dansk Metal har forvandlet sig til en ny Bjørn Lomborg

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er med lige dele forundring og beklagelse, at jeg skriver disse ord. Fagbevægelsen har i årtier været en central drivkraft i kampen for social retfærdighed. Forbundenes pres for mere i lønposen og ordentlige arbejdsvilkår har haft en uvurderlig betydning for millioner af almindelige lønmodtagere. Og medvirket kraftigt til at opbygge vores solidariske, unikke velfærdssamfund.