Tidligere ansat i Liberal Alliance: Udenrigsminister Jeppe Kofod er Danmarks reneste MeToo-sag

Jeppe Kofod er det reneste eksempel på en MeToo-sag, vi endnu har oplevet i Danmark, og selv om den er oppe at vende i medierne, er Socialdemokratiet noget tilbageholdende med at diskutere den. Det klinger lidt hult med tanke på, at ligestillingsminister Mogens Jensen i en debat på DR 2 om Sofie Linde-sagen fremhævede, at den eneste måde, vi kan tale om #MeToo på, er ved at tale om konkrete eksempler.

For sagen er en klokkeklar #MeToo og et meget konkret eksempel at hive frem, fordi der foreligger en del dokumentation af den i form af journalistisk afdækning, fra da sagen foregik.

Der er nogle helt basale MeToo-elementer. Der er den store aldersforskel på en 34-årig mand og en pige, der få dage forinden er fyldt 15. Der er et ulige magtforhold: en folkevalgt og et medlem af ungdomsorganisationen.