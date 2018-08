Kaspar Colling Nielsen: Vi bør bygge et bjerg Jeg er blevet ældre og mere pragmatisk, siden jeg skrev en roman om et 3.500 meter højt bjerg, så jeg foreslår nu et mindre grandiost projekt, nemlig et bjerg på blot 800 meter ved Holbæk.

For ti år siden begyndte jeg at skrive på en roman, som endte med at hedde ’Mount København’. Bogens ’hovedperson’ var et 3.500 meter højt bjerg på Avedøre Holme. Det blev ikke forklaret, hvordan bjerget var blevet bygget, det var der bare. Det eneste, man vidste, var, at det havde kostet 600 milliarder kroner og taget 200 år at bygge. Det er selvfølgelig mange penge at bruge på noget, man ikke som sådan har brug for, men som bare er rart at have. På den anden side, er der historisk blevet opført enorme monumenter, som vi rejser Jorden rundt for at se.