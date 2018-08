Lisbeth Bech Poulsen: Tag kontrollen over maskinerne tilbage Politikerne er nødt til at handle nu. Ellers vil danskerne blive kørt over, når kunstig intelligens og robotter kommer buldrende, mener Lisbeth Bech Poulsen (SF), der er aktuel med ny bog.

De politiske beslutninger, der skal træffes de næste 15 år, bliver helt afgørende for, om Danmark ender som et dybt splittet samfund med en voldsomt stor underklasse og en lille eksklusiv elite. Den teknologiske udvikling sker nu med en sådan hast, at masser af almindelige mennesker med almindelige jobs risikerer at ende som overflødige borgere uden indflydelse på egen hverdag. Og de dramatiske forandringer fordrer et dramatisk politisk kursskifte, mener Lisbeth Bech Poulsen, finansordfører for SF og medforfatter til en ny debatbog, ’Oprør for fremtiden’, der udkommer i morgen.

»Det her er et opråb, for vi ser i øjeblikket nogle klare faresignaler, som kun vil blive forstærket i takt med den teknologiske udvikling. Men vi er ikke maskinstormere. For os handler det om, at vi skal vende den nuværende udvikling til noget positivt, så vi ikke ender med at udvikle et enormt ulige og grundlæggende udemokratisk samfund«, siger Lisbeth Bech Poulsen, da Politiken møder hende på Christiansborg til en snak om den bog, hun har skrevet sammen med partikammeraten, tidligere mf’er og nuværende regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, Peter Westermann.

Lisbeth Bech Poulsen Født i 1982, cand.scient.soc., medlem af Folketinget siden 2011, hvor hun er SF's finans,- erhvervs,- skatte,- forbruger- og it-ordfører. Sammen med partifællen Peter Westermann har hun skrevet debatbogen 'Oprør for fremtiden', der netop er udkommet på Gyldendal.

Bogens undertitel – ’Et manifest for frihed og fællesskab midt i en techtid’ – sender et klart signal om, at der er behov for et fundamentalt opgør med det samfund, vi kender. Og de konkrete forslag vælter ud af siderne:

Alle danskere skal have ret til 150.000 kroner i årlig skattepligtig borgerløn. Den gennemsnitlige arbejdstid skal ned på 25 timer om ugen.

Økonomisk demokrati skal indføres på arbejdspladserne. Værnepligten skal gælde for alle og bestå i et halvt års almennyttigt arbejde for fællesskabet. Skrappere midler skal i værk over for multinationale virksomheder, der forsøger at slippe i skat. Dataøkonomien skal demokratiseres, Danmark skal have en datagrundlov, og hver gang algoritmer bruges inden for kunstig intelligens, skal de godkendes på samme måde, som man i dag godkender lægemidler. Og meget mere.

Fællesnævneren for de to unge socialisters mange forslag er den rivende teknologiske udvikling:

»Når der tidligere er sket voldsomme samfundsforandringer – for eksempel da vi gik fra landbrugssamfund til industrisamfund – har det altid givet en masse friktion i overgangen, men så har man tilpasset sig den nye verden. Det er vores tese, at det denne gang ikke bare er det samme, som da man gik fra heste til biler. Vi ser nu konturerne af en masse arbejdsopgaver, som algoritmer og kunstig intelligens kan gøre hurtigere og bedre end mennesker – og det er inden for alle typer arbejde, fra ufaglærte til højt specialiserede«, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Borgerløn og 25-timers arbejde

Da vi beder hende om at udpege bogens vigtigste anbefalinger, sætter hun først fingeren på borgerløn. Eller på en »universel og ubetinget basisindkomst«, som de kalder det i bogen.

Poulsen var indtil for få år siden modstander af borgerløn, af frygt for at en indtægt per automatik blot ville fungere som et hold kæft-bolsje til alle dem, man ikke kunne finde en plads til i samfundet.

»Men så begyndte vi at kigge på tallene og kunne se, at løse og kortere ansættelser breder sig, og at flere og flere jobs vil forsvinde. Derfor vil vi også se, at en stor del af befolkningen skal kæmpe om de stadig færre jobs, der er tilbage. Læg hertil en spirende eksistentiel krise i et land som Danmark. Vi er et af verdens rigeste lande, og alligevel er der så mange mennesker, der går ned med stress. Så for os handler det også om at skabe tid og ro. Basisindkomst kan ikke fikse alt, men det kan være et bidrag til et bedre samfund«.

I bliver faktisk ret så konkrete på det her punkt. Hver borger skal have en basisindkomst på 150.000 kroner om året, og den gennemsnitlige arbejdstid skal ned på 25 timer. Er det nogle tal, I selv tror på?

»Ja, det er det. Det er en kæmpe omfordeling, men det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at vi taler om et sigte over de næste 15 år, og at jeg ikke taler som finansordfører for SF i denne sammenhæng, for det er ikke partiets politik. Men man kunne jo forestille sig, at man begynder at afprøve det«.