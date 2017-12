Region Hovedstaden er den eneste region, der har besluttet at skære ned på antallet af lægesekretærer for at lade lægerne overtage sekretærarbejdet.

I de tre regioner vest for Storebælt har lægerne fortsat mulighed for at diktere til journalen. En mulighed, som Region Hovedstaden afskaffede, da man indførte det nye it-system Sundhedsplatformen for halvandet år siden.

Det har betydet, at lægerne skal bruge mere tid bag computeren for at løse de opgaver, som lægesekretærerne tidligere udførte.

Da Sundhedsplatformen samtidig er uoverskuelig for mange, og lægerne har fået flere tasteopgaver, har Region Hovedstaden for første gang og som den eneste region oplevet et markant fald i antallet af patienter, som bliver behandlet på hospitalerne.