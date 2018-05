»Nee, nee, jag tror faktisk inte det...«

Skandalerne fortsætter i Svenska Akademien; prinsesse Victoria skulle nu angiveligt være blevet 'grabbed by the bum'. Hendes far, der ikke kunne huske, om han havde frekventeret stripklubber eller ej, har med majestætisk pondus grebet ind i håb om at genskabe ry, rygte og respektabilitet omkring Nobelprisen.

Tegning: Per Marquard Otzen